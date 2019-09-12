Bị chồng coi thường là ‘đồ vô dụng’, phụ nữ hãy đáp trả lại bằng những câu này để bảo vệ mình

Phụ nữ yêu 12/09/2019 15:20

Đừng nhẫn nhịn hay chỉ biết khóc lóc khi chồng xem bạn là đồ vô dụng. Phụ nữ bản lĩnh phải biết đáp trả lại bằng những câu nói “chất như nước cất” này.

Đàn ông lạ lắm, thích bảo vợ cứ ở nhà nội trợ chuyện kiếm tiền đã có mình lo. Nhưng đến khi gặp chuyện thì đổ lỗi, coi vợ là đồ ăn bám, vô dụng. Khi đó, phụ nữ đừng vội khóc, cũng đừng vội buồn mà hãy nói những câu này để bảo vệ mình.

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Phụ nữ bản lĩnh không nhẫn nhịn những điều vô lý chồng nói - Ảnh minh họa: Internet

“Anh thử ở nhà nội trợ một ngày xem sao”

Việc nội trợ chưa bao giờ là dễ dàng. Người đàn ông chỉ nhìn mà chưa bắt tay vào làm nên không biết việc này vất vả ra sao. Thế nên khi bị chồng nói là đồ ăn bám, phụ nữ hãy đáp trả lại bằng câu này. 

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Phụ nữ phải bảo vệ bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng ai cũng có nỗi khổ tâm riêng. Vì vậy hãy thông cảm cho nhau mà sống, đừng mang chuyện tiền bạc ra để gây tổn thương nhau. Thử một ngày hoán đổi vị trí cho nhau xem đàn ông có thể làm tốt việc nhà như vợ không.

“Tôi cũng biết kiếm tiền, đó không phải là việc chỉ có anh biết làm”

Phụ nữ đừng chỉ biết khóc khi bị chồng sỉ nhục, hãy cho anh ấy biết bản thân cũng biết kiếm tiền. Trong xã hội này, đàn ông hay phụ nữ đều có khả năng kiếm tiền như nhau. Chẳng qua phụ nữ thương chồng nên chịu lùi về phía sau làm hậu phương. Chứ họ cũng có ăn có học đàng hoàng, cũng biết kiếm tiền như bao người khác.

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Phụ nữ phải tự kiếm tiền nuôi bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông biết kiếm tiền, phụ nữ cũng có bản lĩnh đó. Thế nên đàn ông đừng nghĩ bản thân đóng vai trò quan trọng trong gia đình mà khinh thường vợ. Nếu không có vợ bên cạnh, các anh sẽ như thế nào? Không có vợ cơm nước, chăm lo, các anh có được sự nghiệp như ngày hôm nay không?

“Tôi không bắt buộc anh phải nuôi mình”

Người đàn bà bản lĩnh hãy khẳng định điều này. Hãy cho đàn ông biết bạn có năng lực kiếm tiền chứ không phải là đồ vô dụng. Lời khuyên cho những người phụ nữ từ bỏ công việc để ở nhà nội trợ là hãy thay đổi suy nghĩ của mình.

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Đàn bà bản lĩnh phải làm sao để chồng không xem thường - Ảnh minh họa: Internet

Hãy đi làm kiếm tiền để không bị bất cứ ai chê bai hay khinh thường. Phụ nữ chỉ xinh đẹp và hạnh phúc nhất là khi kiếm được tiền và tự chủ cuộc sống của mình.

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