Dấu hiệu phụ nữ có mệnh sướng được Thần Phật che chở, gặp dữ hóa lành

Phụ nữ yêu 09/09/2019 16:31

Có những dấu hiệu cho thấy người phụ nữ có mệnh tốt, được Thần Phật che chở trên mọi nẻo đường, công việc thành công, tình duyên viên mãn khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Nếu có những dấu hiệu này, chắc chắn bạn đang nhận được hồng phúc, Thần Phật che chở. Bạn làm gì cũng thành công, nếu gặn nạn thì luôn bình an vượt qua.

nguoi phu nu co menh tot 1
Người phụ nữ có mệnh tốt thường có dấu hiệu này - Ảnh minh họa: Internet

Thường mang lại may mắn cho những người xung quanh

Hễ bạn xuất hiện ở đâu là những người khác đều hưởng lây may mắn. Lúc nào bạn cũng mang lại nguồn năng lượng tích cực cho những người xung quanh. Nếu có dấu hiệu này, chắc chắn bạn là người phụ nữ có mệnh tốt. Bạn luôn đưa ra nhiều lời khuyên đúng đắn và mang lại may mắn về tiền tài cho những người xung quanh.

nguoi phu nu co menh tot 2
Phụ nữ mang may mắn đến cho người khác là người có phúc báo - Ảnh minh họa: Internet

Khi còn độc thân, cha mẹ nhờ bạn mà làm ăn hanh thông. Đến khi kết hôn, bạn mang đến phúc lộc dồi dào cho chồng con. Đây đích thị là kiểu phụ nữ vượng phu ích tử mà đàn ông thèm khát có được.

Lâm vào khó khăn nhưng vẫn thoát ra được

Dù mọi chuyện khó khăn đến mấy, bạn luôn có cách giải quyết. Hoặc khi bạn đang lâm vào cảnh khốn cùng thì có người đưa bàn tay ra cứu giúp. Đây là dấu hiệu của người phụ nữ có mệnh sướng. Bạn tích được nhiều phúc đức nên Thần Phật luôn bên cạnh che chở, giúp sự nghiệp của bạn luôn hanh thông rực rỡ.

Được nhiều bạn bè yêu mến

nguoi phu nu co menh tot 3
Phụ nữ được bạn bè yêu mến thường có mệnh tốt - Ảnh minh họa: Internet

Người có mệnh tốt thường được bạn bè yêu quý. Khi gặp khó khăn, bạn được bạn bè đưa tay ra giúp đỡ. Nhất là về chuyện tiền bạc, khi bạn mở lời đều được bạn bè tin tưởng cho mượn. Không phải ai cũng có được phúc báo đáng trân trọng này.

Lấy được người chồng lý tưởng

Người phụ nữ may mắn lấy được người chồng tốt, chắc chắn đã tích không ít công đức. Chồng bạn là người đàn ông chung thủy, tử tế luôn đối xử chân thành với bạn. Đặc biệt anh ấy không bao giờ nói dối hay làm những chuyện có lỗi sau lưng bạn.

Con cái ngoan ngoãn, nghe lời

nguoi phu nu co menh tot 4
Phụ nữ có mệnh tốt sẽ sinh con nghe lời, ngoan ngoãn - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ có mệnh tốt sẽ có những đứa con ngoan ngoãn, nghe lời. Người có mệnh khổ, con cái sinh ra sẽ ngỗ nghịch, không nghe lời, hư hỏng. Thế nên khi nhìn vào một gia đình, người ta sẽ biết ngay người phụ nữ đó sướng khổ, vận mệnh như thế nào.

Ít khi ốm đau, bệnh tật

Con người sống ở đời đều không thể tránh khỏi ốm đau, bệnh tật. Tuy nhiên người có mệnh tốt dù mắc bệnh nhưng không nặng, luôn được Thần Phật che chở vượt qua kiếp nạn. Hoặc khi ốm đau bệnh tật, họ được con cháu chăm sóc, không cảm thấy cô đơn.

3 thứ quý giá nhất cuộc đời phụ nữ đừng đánh mất vì đàn ông

3 thứ quý giá nhất cuộc đời phụ nữ đừng đánh mất vì đàn ông

Phụ nữ bản lĩnh đừng đánh mất những thứ quý giá này vì một người đàn ông, bởi điều đó có thể sẽ cứu bạn khi bế tắc, mệt mỏi.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ vượng phu ích tử phụ nữ may mắn phụ nữ có mệnh tốt

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 5 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 6 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này