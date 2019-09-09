Dấu hiệu phụ nữ có mệnh sướng được Thần Phật che chở, gặp dữ hóa lành

Nếu có những dấu hiệu này, chắc chắn bạn đang nhận được hồng phúc, Thần Phật che chở. Bạn làm gì cũng thành công, nếu gặn nạn thì luôn bình an vượt qua.

Khi còn độc thân, cha mẹ nhờ bạn mà làm ăn hanh thông. Đến khi kết hôn, bạn mang đến phúc lộc dồi dào cho chồng con. Đây đích thị là kiểu phụ nữ vượng phu ích tử mà đàn ông thèm khát có được.

Hễ bạn xuất hiện ở đâu là những người khác đều hưởng lây may mắn. Lúc nào bạn cũng mang lại nguồn năng lượng tích cực cho những người xung quanh. Nếu có dấu hiệu này, chắc chắn bạn là người phụ nữ có mệnh tốt . Bạn luôn đưa ra nhiều lời khuyên đúng đắn và mang lại may mắn về tiền tài cho những người xung quanh.

Lâm vào khó khăn nhưng vẫn thoát ra được

Dù mọi chuyện khó khăn đến mấy, bạn luôn có cách giải quyết. Hoặc khi bạn đang lâm vào cảnh khốn cùng thì có người đưa bàn tay ra cứu giúp. Đây là dấu hiệu của người phụ nữ có mệnh sướng. Bạn tích được nhiều phúc đức nên Thần Phật luôn bên cạnh che chở, giúp sự nghiệp của bạn luôn hanh thông rực rỡ.

Được nhiều bạn bè yêu mến

Phụ nữ được bạn bè yêu mến thường có mệnh tốt - Ảnh minh họa: Internet

Người có mệnh tốt thường được bạn bè yêu quý. Khi gặp khó khăn, bạn được bạn bè đưa tay ra giúp đỡ. Nhất là về chuyện tiền bạc, khi bạn mở lời đều được bạn bè tin tưởng cho mượn. Không phải ai cũng có được phúc báo đáng trân trọng này.

Lấy được người chồng lý tưởng

Người phụ nữ may mắn lấy được người chồng tốt, chắc chắn đã tích không ít công đức. Chồng bạn là người đàn ông chung thủy, tử tế luôn đối xử chân thành với bạn. Đặc biệt anh ấy không bao giờ nói dối hay làm những chuyện có lỗi sau lưng bạn.

Con cái ngoan ngoãn, nghe lời

Phụ nữ có mệnh tốt sẽ sinh con nghe lời, ngoan ngoãn - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ có mệnh tốt sẽ có những đứa con ngoan ngoãn, nghe lời. Người có mệnh khổ, con cái sinh ra sẽ ngỗ nghịch, không nghe lời, hư hỏng. Thế nên khi nhìn vào một gia đình, người ta sẽ biết ngay người phụ nữ đó sướng khổ, vận mệnh như thế nào.

Ít khi ốm đau, bệnh tật

Con người sống ở đời đều không thể tránh khỏi ốm đau, bệnh tật. Tuy nhiên người có mệnh tốt dù mắc bệnh nhưng không nặng, luôn được Thần Phật che chở vượt qua kiếp nạn. Hoặc khi ốm đau bệnh tật, họ được con cháu chăm sóc, không cảm thấy cô đơn.