Phụ nữ lấy chồng chưa biết sướng khổ như thế nào. Vì vậy hãy giữ thật chặt 3 thứ quý giá nhất đời để có cái bám víu mỗi khi mệt mỏi, cô đơn, đừng dại vì đàn ông mà đánh đổi hết tất cả.

Thế nên dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, phụ nữ cũng hãy làm việc. Đừng nghe lời chồng “ở nhà anh nuôi” mà vội từ bỏ công việc, ước mơ của mình. Người đàn bà khôn ngoan phải nghĩ xa hơn, rộng hơn. Đừng tự trói buộc bản thân trong cuộc sống hôn nhân chật hẹp.

Phụ nữ bản lĩnh đừng vì lấy chồng mà lui về “ở ẩn”. Hãy duy trì công việc để có niềm vui và động lực trong cuộc sống. Lỡ chồng phản bội hay ngoại tình, vô tâm, bạn cũng có nơi để bám víu. Khi có công việc, bận rộn mỗi ngày, bạn sẽ không cảm thấy cô đơn. Bạn không sợ chồng vô tâm vì đã có công việc làm niềm vui, kiếm tiền làm động lực sống.

Bạn bè

Đừng vì lấy chồng rồi mà cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè. Đừng xem chồng là tất cả và đoạn tuyệt hết những mối quan hệ của mình. Lỡ như anh ấy trở mặt, bạn sẽ đánh mất tất cả. Khi đó có muốn tâm sự cũng chẳng có ai bên cạnh.

Phụ nữ đừng từ bỏ bạn bè vì một người đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng bạn bè rất quan trọng. Chồng có thể thay lòng, nhưng bạn bè tri kỷ sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn. Thế nên cuộc đời phụ nữ ít nhất cũng phải có một, hai người bạn tâm giao. Đừng vì đàn ông mà đánh mất mối quan hệ tốt đẹp này của mình.

Lòng tự trọng

Phụ nữ nhất định phải có lòng tự trọng, kiêu hãnh sống cuộc đời của mình. Đừng vì quá yêu một người mà đến sĩ diện cũng không màng. Đừng vì quá trân trọng một người mà đến cuộc sống của mình cũng không ngó ngàng.

Phụ nữ đừng đánh mất lòng tự trọng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà bản lĩnh phải ngẩng cao đầu, đừng yêu ai hơn bản thân mình. Trong tình yêu hay hôn nhân đều phải có giới hạn, đừng hạ thấp danh dự để van xin níu kéo khi người kia đã hết yêu. Đừng bi lụy vì một người không còn xứng đáng với mình. Phụ nữ dù có chuyện gì xảy ra cũng phải giữ lại lòng tự trọng để sống kiêu hãnh suốt đời.