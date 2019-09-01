Những vũ khí lợi hại của phụ nữ 40 ‘ăn đứt’ cô nàng 20, 30 khiến đàn ông say mê

Dưới đây là những thứ vũ khí lợi hại của phụ nữ 40 ăn đứt cô nàng 20, 30 tuổi khiến đàn ông một đời cung phụng như bà hoàng.

Thậm chí chồng ngoại tình hay lỡ phản bội, họ cũng chẳng để tâm đến nữa. Với họ, ở độ tuổi này, không có gì quan trọng bằng bản thân mình. Bên cạnh đó, họ cũng có nhiều mối quan hệ hơn để không phải suốt ngày bám riết lấy chồng con. Đàn bà 40 tự hiểu được bản thân cần gì và muốn gì.

Những cô gái 20 dựa vào cha mẹ để ăn học. Phụ nữ 30 có người dựa vào chồng. Nhưng phụ nữ 40 có đủ năng lực để tự nuôi sống bản thân. Họ có đủ năng lực để tự kiếm tiền, mua những thứ mình thích mà chẳng cần dựa vào ai.

Biết cách trò chuyện

20 tuổi, bạn thích chia sẻ nhiều hơn là lắng nghe. Năm 30 tuổi, bạn biết lắng nghe nhưng vẫn chưa thể thấu hiểu hết người đàn ông bên cạnh. Khi bước sang độ tuổi 40, bạn đủ chín chắn và trải nghiệm để có thể trò chuyện cùng người khác. Bạn có đủ sức hút để người khác nghe theo.

Tự tin hơn

Phụ nữ tuổi 40 tự tin hơn với những việc mình làm - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà 40 chẳng có gì ngoài tự tin. Đây là yếu tố khiến đàn ông cảm thấy mê mệt nhất. Không phải chân dài, eo thon hay ngực khủng, mà sự tự tin là thứ vũ khí lợi hại nhất của đàn bà khôn ngoan. Chỉ cần bạn tự hào về những gì mình có, chắc chắn người ta cũng sẽ yêu thích và ngưỡng mộ bạn.

Biết cách kết bạn

Đàn bà 40 có cách giao tiếp khéo léo - Ảnh minh họa: Internet

Cô nàng đôi mươi hoặc phụ nữ 30 thường có thói quen kết nhiều bạn. Còn đàn bà 40 chỉ thích chất lượng, không bàn đến số lượng. Chẳng cần quá nhiều bạn, phụ nữ 40 chỉ chơi với những người họ tin tưởng.

Biết kín và hở đúng thời điểm

Phụ nữ khôn ngoan không ăn mặc quá hở hang - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ 40 không suốt ngày ăn mặc hở hang để thu hút sự chú ý của người khác. Họ biết chỗ nào nên hở và thời điểm nào nên kín đáo để được tôn trọng. Vì thế, họ trở thành người phụ nữ vô cùng quyến rũ và bí ẩn trong mắt người đối diện.

Không đòi hỏi đàn ông lo cho mình

Phụ nữ 40 không bắt ép đàn ông phải có nghĩa vụ lo cho mình từng chút một. Bởi họ có thể tự lo cho bản thân mình. Và khi nhận được gì từ đàn ông, họ sẽ biết ơn và đánh giá cao tấm lòng của người đó, chứ không đòi hỏi quá cao, quá xa vời.