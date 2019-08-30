Đánh ghen xưa rồi! Hãy học cách trả thù văn minh, ngọt ngào nhất khi phát hiện chồng ngoại tình

Phụ nữ yêu 30/08/2019 10:04

Đánh ghen xưa rồi, đây mới là cách trả thù chồng ngoại tình của thời đại mới, nhẹ nhàng nhưng khiến ai cũng nể phục sát đất.

Dưới đây là cách trả thù ngọt ngào nhưng sâu cay nhất khi phát hiện chồng ngoại tình, phụ nữ nào cũng nên biết để khiến đôi "gian phu dâm phụ" phải bẽ mặt.

Yêu đời, vui vẻ

Khi biết chồng ngoại tình, phụ nữ cứ sống vui vẻ, yêu đời. Đừng lo lắng hay sợ hãi người đàn ông của mình sẽ đi theo ả nhân tình. Nếu người đàn ông tệ bạc đó bỏ vợ theo nhân tình, bạn nên vui mới đúng. 

chong ngoai tinh 1
Chồng ngoại tình, vợ đừng đánh ghen chi cho bẩn tay - Ảnh minh họa: Internet

Làm đẹp, vui vẻ mỗi ngày là cách trả thù đàn ông ngoại tình hiệu quả nhất. Khi thấy bạn xinh đẹp hơn, đàn ông sẽ ghen ngược và tìm mọi cách quay về bên vợ. Khi đó bạn chẳng cần đánh cũng đã thắng. Chẳng cần tốn công sức cũng có thể thành công cho gã tệ bạc một bài học.

Cho chồng biết mình không cần anh ta

Đàn bà bản lĩnh không cần người chồng tệ bạc. Hãy để người đàn ông đó biết, không có anh ta, bạn cũng có thể sống tốt. Không có anh ấy, bạn cũng có thể tự mình kiếm tiền và sống hạnh phúc.

chong ngoai tinh 2
Phụ nữ hãy tỏ ra không cần chồng - Ảnh minh họa: Internet

Không có chồng, công việc của bạn vẫn suôn sẻ, con cái bạn vẫn có thể tự lo. Khi thấy giá trị của mình sụt giảm, anh ấy sẽ cảm thấy xấu hổ và thế nào cũng sẽ âm thầm trở về.

chong ngoai tinh 3
Phụ nữ hãy sống thật vui vẻ để trả thù chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Nói không với “ông ăn chả, bà ăn nem”

Dành thời gian chăm sóc bản thân mình, bạn sẽ thấy cuộc sống này ý nghĩa đến dường nào. Dù người đàn ông của bạn đang ôm ấp người đàn bà khác, bạn cũng đừng dại trả thù bằng cách chọn ai đó để dựa vào.

chong ngoai tinh 4
Đàn bà khôn không ngoại tình để trả đũa chồng - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì tìm niềm vui bên người đàn ông khác, bạn hãy tìm hạnh phúc bên con cái và chăm sóc bản thân. Đàn bà dại chọn ngoại tình để trả thù chồng, đàn bà khôn chỉ dựa vào con cái, tiền và chính mình. Hãy học cách trả thù chồng ngoại tình văn minh để thể hiện khí chất của mình, phụ nữ ơi!

Đàn bà khôn ngoan sẵn sàng ‘dứt áo ra đi’ khi đàn ông mở miệng nói những câu này

Đàn bà khôn ngoan sẵn sàng ‘dứt áo ra đi’ khi đàn ông mở miệng nói những câu này

Đàn bà khôn ngoan không tự làm khổ mình, không cam chịu ở lại trong một cuộc hôn nhân đầy sự xem thường của người chồng tệ bạc.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn đàn ông tệ bạc trả thù chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 43 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 5 giờ 13 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 6 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này