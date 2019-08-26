Đàn bà khôn ngoan sẵn sàng ‘dứt áo ra đi’ khi đàn ông mở miệng nói những câu này

Phụ nữ yêu 26/08/2019 14:05

Đàn bà khôn ngoan không tự làm khổ mình, không cam chịu ở lại trong một cuộc hôn nhân đầy sự xem thường của người chồng tệ bạc.

Nếu người chồng nói những câu khó nghe này, tốt nhất đàn bà khôn ngoan nên chuẩn bị dứt áo ra đi, đừng để họ có cơ hội làm tổn thương bạn thêm một lần nào nữa.

“Cô không làm được gì nên hồn”

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Đàn bà khôn ngoan không cam chịu ở lại để làm tổn thương mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi nghe chồng nói câu này, phụ nữ khôn ngoan sẽ không cam chịu, nhẫn nhịn. Một lần có thể bỏ qua nhưng khi đến lần hai, lần ba, điều này thể hiện rõ người chồng đó không tôn trọng bạn. Mà hôn nhân không tôn trọng nhau thì khó bền vững.

“Cô nhìn lại mình đi, thua xa người ta”

Phụ nữ ai cũng là một đóa hoa xinh đẹp theo một kiểu rất riêng. Chỉ có kẻ khờ khạo mới không nhận ra giá trị của người phụ nữ bên cạnh mình. Nếu người đàn ông thường xuyên so sánh bạn với người đàn bà khác, chắc chắn anh ấy đã muốn thay lòng.

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Phụ nữ sẵn sàng bỏ người chồng tệ bạc vì bị xúc phạm - Ảnh minh họa: Internet

Vì khi còn yêu, trong mắt kẻ si tình, bạn lúc nào cũng xinh đẹp. Còn khi hết yêu rồi, bạn chẳng sánh bằng những người phụ nữ khác. Thế nên nếu nghe quá nhiều lần câu này từ chồng, một là bạn phải làm đẹp để trả thù, hai là giải thoát mình khỏi cuộc hôn nhân đầy rẫy sự khinh thường này.

“Cô và cô ấy không thể nào đứng ngang hàng với nhau”

Khi đàn ông ngoại tình mà còn nói những lời ghê tởm này, bạn nên dứt áo ra đi. Đừng ở lại chịu đựng sự khinh thường từ người đàn ông đó. Cuộc đời phụ nữ hãy sống thật kiêu hãnh, đừng cho phép bất cứ ai mang mình ra so sánh với người khác.

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Đàn bà khôn ngoan không cam chịu một cuộc hôn nhân đầy sự khinh bỉ - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt nếu bị so sánh với kẻ thứ ba, đừng tha thứ. Bởi nhân tình của chồng không đủ tư cách để đứng ngang hàng với bạn. Thế nên phụ nữ khôn ngoan hãy tiễn người chồng tệ bạc của mình đi còn bạn hãy tìm một hạnh phúc mới, trọn vẹn hơn.

“Cô đúng là đồ ăn bám”

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Phụ nữ khôn ngoan hãy tự kiếm tiền nuôi mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà bản lĩnh không bao giờ chấp nhận được câu nói khinh thường này của đàn ông. Vì vậy hãy kiếm tiền và tự chủ cuộc sống của mình. Hãy kiếm tiền và cho người đàn ông đó biết, bạn có quyền bỏ anh ta bất cứ lúc nào. Chứ không phải luôn lo sợ rằng anh ấy sẽ bỏ rơi bạn.

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