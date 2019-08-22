Vợ chồng hạnh phúc luôn làm những điều này trước khi đi ngủ

Mối quan hệ vợ chồng không tự dưng viên mãn, mà cần phải được vun vén và có những bí quyết giữ hôn nhân . Chẳng hạn như những thói quen này trước khi đi ngủ giúp vợ chồng hạnh phúc , sống với nhau trọn đời, không bao giờ chia xa.

Việc quy định mốc thời gian đi ngủ rất quan trọng. Điều này không chỉ gắn kết tình cảm mà còn giúp giấc ngủ ngon hơn. Cùng nhau đi ngủ giúp tâm lý của cả hai thoải mái hơn. Khi đó bạn có thể cùng nằm xuống tâm sự với đối phương về những chuyện bản thân đã trải qua rồi từ từ cùng nhau chìm vào giấc ngủ, giúp duy trì tình cảm một cách trọn vẹn.

Vợ chồng phải tắt hết thiết bị công nghệ trước khi đi ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Muốn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, chồng đừng mải mê chơi game. Vợ cũng đừng ôm điện thoại tám chuyện với bạn bè. Trước khi đi ngủ hãy tắt hết tất cả thiết bị công nghệ để ngủ ngon hơn. Đồng thời để đời sống chăn gối vợ chồng cũng được cải thiện.

Trò chuyện cùng nhau

Vợ chồng muốn có mối quan hệ lâu dài phải trò chuyện cùng nhau - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi ngủ hãy trò chuyện với nhau khoảng 10-20 phút. Đây là bí quyết giữ hôn nhân hạnh phúc. Mỗi ngày dành thời gian tâm sự cùng nhau sẽ giúp cả hai thấu hiểu đối phương nhiều hơn. Trong hôn nhân, vợ chồng hiểu nhau mới sống lâu dài được.

Cười với nhau

Đừng mang bộ mặt ủ dột, buồn rầu và tức giận khi đi ngủ. Vì điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ mà còn khiến vợ chồng bạn bất hòa không giải quyết được.

Dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào trước khi đi ngủ là điều cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

Có chuyện gì cứ nói thẳng thắn với nhau trước khi ngủ. Như vậy tinh thần mới thoải mái, lòng không buồn bực, giấc ngủ cũng sẽ ngon hơn. Thế nên vợ chồng hãy tạo sự thoải mái cho nhau trước khi đi ngủ để giữ lửa hôn nhân.

Nói lời yêu thương trước khi ngủ

Dù đã là vợ chồng lâu năm, cả hai vẫn phải dành cho nhau những lời nói ngọt ngào để duy trì mối quan hệ, đồng thời xoa dịu những áp lực của nhau sau những giờ làm việc mệt mỏi. Cuộc sống cơm áo gạo tiền đã có quá nhiều áp lực, vì vậy hãy dành cho nhau những lời lãng mạn hoặc lời khen để tạo động lực cho nhau.