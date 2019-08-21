Mỗi người phụ nữ đều là một đóa hoa xinh đẹp và tỏa ngát hương thơm

Tâm sự gia đình 21/08/2019 16:40

Phụ nữ sinh ra ai cũng là một đóa hoa đẹp và tỏa ngát hương thơm. Chỉ có đàn ông tử tế mới nhận ra và trân trọng đóa hoa trên tay mình.

Vợ trong mắt mình không đẹp nhưng trong mắt người khác lại là Tây Thi. Mỗi người phụ nữ đều là một đóa hoa thật sự xinh đẹp và mang một màu sắc riêng. Người có được không biết trân trọng, chỉ có những người ven đường mới thèm khát chiếm hữu. Chỉ có đàn ông tử tế mới biết nâng niu cành hoa của mình. Chỉ người tử tế mới biết vợ cũng là một đóa hoa xinh đẹp không thua bất cứ ai.

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Đàn ông tử tế mới nhận ra được giá trị của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường chê bai vợ xấu xí, không biết chăm sóc bản thân. Họ thích ra ngoài tìm những loài hoa khác để ngắm nhìn, để nâng niu. Nhưng họ không biết được rằng vợ cũng là một đóa hoa đẹp chẳng kém.

Đàn ông chẳng hề hay biết ở nhà mình có một đóa hoa độc nhất vô nhị. Một đóa hoa xinh đẹp, tỏa ngát hương thơm và không lẫn với bất cứ đóa hoa nào. Nhưng đáng tiếc, ai cũng mải mê kiếm tìm nơi đâu để rồi không biết chăm sóc cho đóa hoa của riêng mình. 

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Phụ nữ luôn là những đóa hoa xinh đẹp nhất - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời đàn ông thất bại nhất là không biết trân trọng những gì trước mắt. Họ chỉ thích tìm kiếm đâu đâu để rồi đánh mất thứ quý giá nhất. Họ mải mê nâng niu, cưng chiều những đóa hoa khác mà quên rằng bên cạnh mình có một đóa hoa cần được chăm bón, nuôi dưỡng.

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Vợ là đóa hoa tỏa ngát hương thơm - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ dù xấu hay đẹp cũng là một đóa hoa. Và mỗi đóa hoa có một mùi hương, giá trị khác nhau. Khi còn độc thân, bạn là đóa hoa tự do vạn người theo đuổi. Lấy chồng rồi, đóa hoa đó được trồng đàng hoàng trong chậu. Chỉ có người chồng tử tế mới biết cách vun trồng sao cho đóa hoa đó tỏa hương thơm ngào ngạt nhất.

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Phụ nữ hãy ngẩng cao đầu và biết giá trị của mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang trong mình sứ mệnh của loài hoa. Vai trò của bạn là làm đẹp cho đời, tỏa hương khắp nơi. Vì vậy đừng vì bất cứ điều gì mà đánh mất đi bản chất ban đầu. Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải thật xinh đẹp và tỏa hương thơm. Đàn ông ơi, hãy trân trọng vợ. Vợ bạn vốn là đóa hoa xinh đẹp nhất. Đóa hoa đó sẽ khô héo hay rực rỡ hơn đều tùy thuộc vào cách chăm sóc của bạn. 

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Từ khóa:   đàn ông thất bại chồng tử tế

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