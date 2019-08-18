Đàn bà 40 mê kiếm tiền, mê làm đẹp chứ đừng dại mê chồng mê con

Tâm sự gia đình 18/08/2019 09:43

Đàn bà 40 đừng mải mê tận tụy, hy sinh vì chồng con, mà hãy mê tiền, mê làm đẹp, có vậy mới ngày càng trẻ trung và yêu đời hơn.

Ở độ tuổi 20, 30 bạn có thể mê lấy chồng, mê sinh con. Nhưng khi đàn bà 40, đừng quẩn quanh bên đàn ông hay con cái. Hãy cho mình sự tự do để có thể kiếm tiền, làm đẹp.

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Đàn bà 40 chẳng mê chồng con, chỉ mê làm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ 20 mơ mộng về tình yêu, hôn nhân đẹp đẽ như chuyện cổ tích. Vì vậy khi kết thúc mối tình đầu, họ cảm thấy như thế giới của mình sụp đổ. Họ không thể sống được khi thiếu người đàn ông đó.

Còn phụ nữ 30 xem chồng con là cả cuộc sống của mình. Lúc nào cũng là chồng con ăn trước, chồng con mặc ấm trước. Còn bản thân mình sao cũng được, cơm có thể ăn đạm bạc, áo không đủ ấm nhưng chồng con là phải được ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên khi phụ nữ bước sang độ tuổi 40, họ bắt đầu thay đổi suy nghĩ.

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Phụ nữ 30 còn mê chồng mê con nhưng đàn bà 40 thì khác - Ảnh minh họa: Internet

Với họ, việc kiếm tiền, làm đẹp và có thể mỉm cười mỗi ngày là điều quan trọng không kém. Sau những năm dài tháng rộng, họ nhận ra chồng con vốn là nợ của kiếp này. Khi đó, suy nghĩ của họ sẽ thay đổi, trách nhiệm trên vai cũng không còn nặng nề như trước.

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Phụ nữ muốn hạnh phúc phải thương bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Khi còn trẻ, bạn mê chồng, không chồng bên cạnh thật sự không sống nổi. Bạn cảm thấy trống trải và thiếu thốn. Đồng thời bạn cũng nghiện con, không thể sống thiếu con.

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Phụ nữ không vướng bận chồng con mới xinh đẹp và trẻ trung hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng khi đã có tuổi rồi, bạn sẽ nhận ra đã đến lúc cần sống vì mình nhiều hơn. Bạn không còn muốn dành thời gian xuống bếp nấu nướng mỗi ngày. Không còn muốn chăm miếng cơm, giấc ngủ cho chồng con mà chỉ muốn chăm sóc bản thân mình.

Bạn muốn dùng thời gian còn lại để bù đắp, yêu chiều bản thân mình nhiều hơn. Đó cũng là điều rất dễ hiểu. Bởi phụ nữ 40, đi qua nhiều sóng gió, thử thách, họ biết được không có gì quý bằng sức khỏe và tinh thần của bản thân.

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