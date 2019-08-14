Phụ nữ khôn ngoan nên nhớ: Tiền có thể mua được sự tử tế của đàn ông

Phụ nữ khôn ngoan hãy nhớ một điều những thứ gì cần tiền thì dùng tiền, chứ đừng nhờ vả, trông cậy vào đàn ông. Hãy tự chủ tài chính để có tiếng nói hơn trong hôn nhân.

Trong hôn nhân, phụ nữ khôn ngoan đừng chấp nhận “ở nhà chồng nuôi” mà phải tự mình làm việc, kiếm tiền. Bởi những thứ chồng cho sẽ phải trả cái giá không hề rẻ. Khi yêu, đàn bà thường không tính toán chi li. Nhưng đàn ông thì khác. Họ muốn bất cứ thứ gì trên đời này cũng phải công bằng và có cho có nhận. Phụ nữ khôn ngoan không nên dựa dẫm vào tiền của chồng - Ảnh minh họa: Internet Nếu người vợ nhận từ chồng cái gì thì nhất định phải trả giá cho cái đó. Thế nên phụ nữ đừng nhẹ dạ cả tin mà chấp nhận cuộc sống nội trợ. Bởi một khi đã chấp nhận ở nhà chăm lo cơm nước, cung phụng chồng con, bạn phải chịu cảnh không có tiếng nói. Đừng trở thành người đàn bà dại, không làm ra tiền, hoặc chọn cho mình cuộc sống dựa dẫm vào chồng.

Phụ nữ hiện đại nên biết kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người nghĩ lấy chồng giàu thì để chồng nuôi, hà cớ gì phải lăn lộn bên ngoài kiếm từng đồng tiền cực khổ? Sao phải để người khác đè đầu cưỡi cổ, mặt nặng mày nhẹ, ở nhà ăn sung mặc sướng, không phải hạnh phúc hơn sao? Nhưng phụ nữ ơi, ngày tháng hạnh phúc đó sẽ được bao lâu. Lúc mới cưới về, tình cảm còn mặn nồng thì khác. Đàn ông sẽ không tiếc gì với bạn. Nhưng lâu dần, khi kinh tế ngày càng đè nặng trên vai, ai còn thời gian để nghĩ đến những lời hứa ngày xưa. Khi đó anh ấy chỉ xem bạn là gánh nặng, là kẻ ăn bám mà thôi.

Phụ nữ chỉ hạnh phúc khi tự chủ cuộc sống của mình - Ảnh minh họa: Internet Chị tôi cũng vậy. Chị kết hôn với người đàn ông nhỏ hơn 4 tuổi. Anh là người khá thành đạt, lại khéo miệng. Khi cưới nhau, anh bảo chị ở nhà nội trợ, việc kiếm tiền đã có anh lo. Vất vả bao nhiêu năm nay, chị hạnh phúc nghĩ cuối cùng cũng có nơi dựa vào. Chồng đã bảo nuôi mình thì dại gì không đồng ý. Vì vậy mà chị chấp nhận cuộc sống nội trợ. Những ngày đầu vợ chồng còn cười nói, quây quần bên mâm cơm. Nhưng dần dần những cuộc cãi vã xuất hiện nhiều hơn. Có hôm chị vừa trông con vừa nấu ăn nên canh có mặn một chút, thịt có nhạt hơn thường ngày. Vậy mà anh mắng nhiếc chị không thương tiếc “việc nhỏ vậy mà không làm được, chỉ giỏi việc ăn hại”. Từng câu từng lời của anh sắc nhọn như dao cứa nát hết lòng tin và tình yêu chị dành cho anh. Phụ nữ càng dựa dẫm vào đàn ông thì càng khổ - Ảnh minh họa: Internet Bởi vậy đàn bà khôn không ở nhà ngửa tay xin tiền chồng, mà phải đi làm để có tiếng nói hơn. Họ tự chủ kinh tế để không bao giờ phải nghe những lời như “ăn bám, vô dụng”. Tiền tuy chỉ là vật tùy thân nhưng có vai trò cực kỳ quan trọng trong hôn nhân. Tiền có thể khiến đàn ông tôn trọng vợ, tiền có thể khiến phụ nữ hạnh phúc hơn. Thậm chí, tiền có thể giúp phụ nữ mua được sự tử tế của đàn ông.

Tâm sự đàn bà 40: Sống vì chồng con ít thôi, bản thân mình luôn là quan trọng nhất Đàn bà 40 nhận ra rằng cuộc đời ngắn ngủi lắm, thoắt một cái đã hết thanh xuân. Vì vậy đừng quá hết lòng vì chồng con, bởi bản thân luôn là quan trọng nhất.

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