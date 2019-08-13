Tâm sự đàn bà 40: Sống vì chồng con ít thôi, bản thân mình luôn là quan trọng nhất

Tâm sự gia đình 13/08/2019 17:04

Đàn bà 40 nhận ra rằng cuộc đời ngắn ngủi lắm, thoắt một cái đã hết thanh xuân. Vì vậy đừng quá hết lòng vì chồng con, bởi bản thân luôn là quan trọng nhất.

Đàn bà 40 hay ở độ tuổi nào đi chăng nữa cũng phải biết bản thân mình là quan trọng nhất. Có nhiều người lấy chồng xong rồi chẳng còn quan tâm đến bản thân. Mọi tâm huyết của họ đều dành hết cho chồng, cho con. Nếu làm dâu thì dành thêm cho ba mẹ, dòng họ nhà chồng.

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Đàn bà 40 nên sống vì bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Cũng vì vậy mà khi thanh xuân trôi qua, họ bỗng giật mình vì chưa làm gì được cho bản thân. Họ bàng hoàng nhận ra tại sao không dành thanh xuân đó để thương yêu, chiều chuộng chính mình mà lại dành cho người khác. Phụ nữ là vậy, luôn dại khờ hơn bất cứ ai. Đặc biệt là phụ nữ Việt Nam luôn cung phụng, xem chồng con là số một.

Nói đàn bà dại cũng chẳng oan. Bởi cả cuộc đời họ chỉ biết vun vén cho gia đình mà chẳng nghĩ cho bản thân. Họ sống vì người khác. Họ thích được người đời ca tụng là phụ nữ đảm đang, công dung ngôn hạnh.

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Phụ nữ khôn ngoan đừng sống vì chồng con - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng thực tế, trong lòng họ có bao nhiêu nỗi niềm khó nói, bao nỗi oan ức không nói nên lời. Sống như vậy thật sự rất mệt mỏi. Tại sao mỗi người không tự biết yêu thương mình nhiều hơn?

Thế nên phụ nữ khôn ngoan hãy sống vì chồng con ít thôi. Thanh xuân ngắn ngủi, hãy làm điều mình thích, đừng vì ai mà hoang phí. Đừng để đến khi có tuổi, ngồi nhìn lại mới cảm thấy bản thân đã có quá nhiều thiếu sót.

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Muốn hạnh phúc, phụ nữ chỉ có thể yêu thương bản thân mình nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời tiếc nhất là những chuyện dang dở chưa thể làm được. Đáng hận nhất là tháng năm ấy chưa từng nghĩ cho bản thân mình. Thế nên dù có chồng hay còn độc thân, phụ nữ cũng phải đặt mình lên vị trí hàng đầu. Chồng con chỉ nên xếp sau, bởi bạn càng nuông chiều họ sẽ càng khiến bạn phải vất vả nhiều hơn.

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Đàn bà 40 thương chồng ít thôi - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi được vợ chiều chuộng sẽ sinh hư, việc gì cũng không biết làm. Con cái được mẹ bảo bọc quá thì lại không có kỹ năng sống. Vì vậy đừng can thiệp quá nhiều vào cuộc đời của họ. Bạn cũng có cuộc đời riêng của mình để sống.

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Từ khóa:   đàn bà dại phụ nữ khôn ngoan

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