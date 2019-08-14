Phụ nữ cả đời mạnh mẽ, kiên cường nhưng đổi lại chỉ toàn khổ tâm

Tâm sự gia đình 14/08/2019 15:30

Ai cũng nói phụ nữ mạnh mẽ thường có nỗi khổ tâm lớn. Chuyện gì cũng gánh vác một mình khiến họ cứ mãi cất giấu những ấm ức trong lòng, khó tâm sự cùng với ai.

Phụ nữ mạnh mẽ thường có nội tâm tổn thương. Ai càng kiên cường càng không thể nào tránh khỏi những uẩn ức khó nói. Chuyện gì họ cũng một mình chống đỡ, cả cuộc đời gồng mình kiên cường. Người ngoài nhìn vào ai cũng thán phục, nhưng chỉ có họ mới biết bản thân đã phải tổn thương nặng nề như thế nào.

phu nu manh me 1
Phụ nữ mạnh mẽ vì không có ai để dựa dẫm - Ảnh minh họa: Internet

Tôi không khen phụ nữ mạnh mẽ là tài giỏi. Bởi tôi thấy thương họ nhiều hơn. Chỉ vì không có người đàn ông bản lĩnh bên cạnh, họ buộc phải mạnh mẽ để chống chọi mọi thứ. 

Không có ai để nương dựa nên họ phải đứng lên tự mình chống đỡ. Họ cũng muốn yếu đuối nhưng thật sự yếu đuối cũng chẳng được gì. Yếu đuối chẳng ai thương xót thì chỉ có thể sống kiên cường.

phu nu manh me 2
Phụ nữ càng kiên cường càng có nỗi khổ tâm lớn - Ảnh minh họa: Internet

Những người phụ nữ khác khi khó khăn đều có người đứng ra gánh vác hộ. Còn người phụ nữ không có đàn ông bản lĩnh bên cạnh thì chỉ có thể tự mình cáng đáng. Chuyện gì cũng tự mình chịu, mệt mỏi cũng chẳng biết than cùng ai.

Vì vậy phụ nữ mạnh mẽ cũng có những nỗi khổ tâm riêng. Ngoài mặt có thể cười nói, hai bàn tay, một khối óc có thể vượt qua biết bao nhiêu người đàn ông. Nhưng bên trong, họ cũng chỉ là một người yếu đuối, cần được bảo vệ hơn bao giờ hết.

phu nu manh me 3
Phụ nữ kiên cường không dựa vào bất cứ người đàn ông nào - Ảnh minh họa: Internet

Không ai tự dưng mạnh mẽ. Họ phải trải qua những nỗi bất hạnh trong quá khứ mới có thể rèn luyện được sự kiên cường như ngày hôm nay. Chẳng ai muốn mạnh mẽ để một mình đối mặt với mọi thứ. Chẳng qua là nỗi đau trong quá khứ khiến họ không thể cứ yếu đuối mãi được.

phu nu manh me 4
Phụ nữ yếu đuối chẳng để ai xem thì đành mạnh mẽ vượt qua - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà càng mạnh mẽ càng có nỗi khổ tâm lớn hơn bất cứ ai. Bởi vì họ sợ. Họ sợ bản thân dựa dẫm, để rồi đến khi chỗ dựa đó biến mất, họ phải tập mạnh mẽ lại từ đầu. Họ sợ khi gục ngã rồi không thể tự mình đứng dậy đi tiếp nữa.

Họ sợ người khác nhìn vào nỗi đau trong quá khứ của họ mà mỉa mai, chê bai. Họ sợ bị người khác làm tổn thương nên mới trang bị cho mình một bộ mặt kiên cường mà thôi. Suy cho cùng, đàn bà có vẻ ngoài kiên cường, nội tâm rất đáng thương.

Tâm sự đàn bà 40: Sống vì chồng con ít thôi, bản thân mình luôn là quan trọng nhất

Tâm sự đàn bà 40: Sống vì chồng con ít thôi, bản thân mình luôn là quan trọng nhất

Đàn bà 40 nhận ra rằng cuộc đời ngắn ngủi lắm, thoắt một cái đã hết thanh xuân. Vì vậy đừng quá hết lòng vì chồng con, bởi bản thân luôn là quan trọng nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông bản lĩnh đàn bà mạnh mẽ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 1 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 4 giờ 31 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ