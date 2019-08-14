Đàn bà 50 nhắn nhủ: Phụ nữ lấy chồng đừng vội sinh con nếu còn trẻ, chơi vài năm cũng chẳng muộn

Phụ nữ lấy chồng cứ tận hưởng cuộc sống vợ chồng son cho thỏa thích đi, muốn đi đâu thì đi, ăn gì thì ăn rồi bầu bì, sinh đẻ sau cũng chưa muộn.

Phụ nữ lấy chồng đừng vội sinh sớm, hãy kiếm tiền để vợ chồng đi chơi thỏa thích rồi vài năm nữa hẳn sinh con cũng chẳng muộn. Nhiều người nghĩ đàn bà lấy chồng là phải sinh con. Nhưng theo tôi, vợ chồng còn trẻ đừng nên có con sớm. Phụ nữ lấy chồng đừng vội sinh đẻ quá sớm - Ảnh minh họa: Internet Một là kinh tế chưa cho phép. Hai là vợ chồng chưa có thời gian dành cho nhau nhiều. Có con rồi, cả hai sẽ gánh thêm nhiều trách nhiệm trên vai. Thế nên nếu lấy nhau ở độ tuổi còn trẻ thì ăn chơi cho thoải mái đã. Kiếm tiền để vợ chồng đi du lịch đó đây rồi sau đó hãy lên kế hoạch sinh đẻ cũng chẳng muộn.

Ngày xưa người ta thường quan niệm, vợ chồng lấy nhau rồi về phải đẻ càng sớm càng tốt. Bởi phụ nữ lớn tuổi sinh nở khó, lại còn nguy cơ ảnh hưởng đến con. Vì vậy, cứ cưới xong là phải đẻ. Phụ nữ hãy tận hưởng khoảng thời gian vợ chồng son đi đã rồi tính - Ảnh minh họa: Internet Xã hội ngày nay khác xưa rất nhiều. Sau kết hôn, nhiều người không vội sinh vì còn thích tự do hoặc là khả năng kinh tế chưa thật sự cho phép. Sinh con ngày nay rất tốn kém. Ngày xưa người ta thường quan niệm “trời sinh voi sinh cỏ”, còn ngày nay để nuôi được một đứa con có vô số thứ phải lo. Phải thật sự sẵn sàng rồi mới có thể toàn tâm toàn ý để chào đón một sinh linh chào đời.

Phụ nữ khi đã sinh một đứa con rồi thì già rất nhanh - Ảnh minh họa: Internet Hơn nữa, khi một đứa con ra đời, mọi thứ sẽ thay đổi rất nhiều. Có thể bạn sẽ vui hơn, trưởng thành hơn, gia đình có tiếng cười nói của trẻ con sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng đằng sau sự hạnh phúc đó là những nỗi niềm khó nói. Với phụ nữ, bạn sẽ chẳng còn thời gian để nghỉ ngơi, cà phê cà pháo với bạn bè mỗi ngày. Không thể tự do làm những điều mình thích. Với đàn ông, gánh nặng của bạn sẽ lớn hơn. Bạn phải nỗ lực hết mình để cho con những điều tốt đẹp nhất. Bạn bắt buộc phải trở thành một người chồng, người cha có trách nhiệm. Đàn ông khi có con rồi thì mọi lo toan cũng nặng nề hơn - Ảnh minh họa: Internet Do đó, nếu chưa thật sự sẵn sàng thì đừng vội sinh đẻ khi còn quá trẻ. Cứ vui chơi vài năm nữa, tận hưởng cuộc sống vợ chồng son, sau đó lên kế hoạch sinh con cũng chưa muộn.

Tâm sự đàn bà 40: Sống vì chồng con ít thôi, bản thân mình luôn là quan trọng nhất Đàn bà 40 nhận ra rằng cuộc đời ngắn ngủi lắm, thoắt một cái đã hết thanh xuân. Vì vậy đừng quá hết lòng vì chồng con, bởi bản thân luôn là quan trọng nhất.

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