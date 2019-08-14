Đàn bà 50 nhắn nhủ: Phụ nữ lấy chồng đừng vội sinh con nếu còn trẻ, chơi vài năm cũng chẳng muộn

Tâm sự gia đình 14/08/2019 16:36

Phụ nữ lấy chồng cứ tận hưởng cuộc sống vợ chồng son cho thỏa thích đi, muốn đi đâu thì đi, ăn gì thì ăn rồi bầu bì, sinh đẻ sau cũng chưa muộn.

Phụ nữ lấy chồng đừng vội sinh sớm, hãy kiếm tiền để vợ chồng đi chơi thỏa thích rồi vài năm nữa hẳn sinh con cũng chẳng muộn. Nhiều người nghĩ đàn bà lấy chồng là phải sinh con. Nhưng theo tôi, vợ chồng còn trẻ đừng nên có con sớm.

phu nu lay chong 1
Phụ nữ lấy chồng đừng vội sinh đẻ quá sớm - Ảnh minh họa: Internet

Một là kinh tế chưa cho phép. Hai là vợ chồng chưa có thời gian dành cho nhau nhiều. Có con rồi, cả hai sẽ gánh thêm nhiều trách nhiệm trên vai. Thế nên nếu lấy nhau ở độ tuổi còn trẻ thì ăn chơi cho thoải mái đã. Kiếm tiền để vợ chồng đi du lịch đó đây rồi sau đó hãy lên kế hoạch sinh đẻ cũng chẳng muộn.

Ngày xưa người ta thường quan niệm, vợ chồng lấy nhau rồi về phải đẻ càng sớm càng tốt. Bởi phụ nữ lớn tuổi sinh nở khó, lại còn nguy cơ ảnh hưởng đến con. Vì vậy, cứ cưới xong là phải đẻ.

phu nu lay chong 2
Phụ nữ hãy tận hưởng khoảng thời gian vợ chồng son đi đã rồi tính - Ảnh minh họa: Internet

Xã hội ngày nay khác xưa rất nhiều. Sau kết hôn, nhiều người không vội sinh vì còn thích tự do hoặc là khả năng kinh tế chưa thật sự cho phép. Sinh con ngày nay rất tốn kém. Ngày xưa người ta thường quan niệm “trời sinh voi sinh cỏ”, còn ngày nay để nuôi được một đứa con có vô số thứ phải lo. Phải thật sự sẵn sàng rồi mới có thể toàn tâm toàn ý để chào đón một sinh linh chào đời.

phu nu lay chong 3
Phụ nữ khi đã sinh một đứa con rồi thì già rất nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, khi một đứa con ra đời, mọi thứ sẽ thay đổi rất nhiều. Có thể bạn sẽ vui hơn, trưởng thành hơn, gia đình có tiếng cười nói của trẻ con sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng đằng sau sự hạnh phúc đó là những nỗi niềm khó nói.

Với phụ nữ, bạn sẽ chẳng còn thời gian để nghỉ ngơi, cà phê cà pháo với bạn bè mỗi ngày. Không thể tự do làm những điều mình thích. Với đàn ông, gánh nặng của bạn sẽ lớn hơn. Bạn phải nỗ lực hết mình để cho con những điều tốt đẹp nhất. Bạn bắt buộc phải trở thành một người chồng, người cha có trách nhiệm.

phu nu lay chong 4
Đàn ông khi có con rồi thì mọi lo toan cũng nặng nề hơn - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, nếu chưa thật sự sẵn sàng thì đừng vội sinh đẻ khi còn quá trẻ. Cứ vui chơi vài năm nữa, tận hưởng cuộc sống vợ chồng son, sau đó lên kế hoạch sinh con cũng chưa muộn. 

Tâm sự đàn bà 40: Sống vì chồng con ít thôi, bản thân mình luôn là quan trọng nhất

Tâm sự đàn bà 40: Sống vì chồng con ít thôi, bản thân mình luôn là quan trọng nhất

Đàn bà 40 nhận ra rằng cuộc đời ngắn ngủi lắm, thoắt một cái đã hết thanh xuân. Vì vậy đừng quá hết lòng vì chồng con, bởi bản thân luôn là quan trọng nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ chồng son đàn bà lấy chồng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 0 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 4 giờ 30 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ