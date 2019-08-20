Viết cho kẻ thứ ba: Hãy là một người phụ nữ tự chủ về tài chính và đàn ông

Tâm sự gia đình 20/08/2019 11:12

Gửi những kẻ thứ ba đáng thương nhưng cũng muôn phần đáng trách, gửi đến những ai đang yêu chồng của thiên hạ, hãy là một người tự lập tài chính và độc lập.

Cuộc đời phụ nữ có hai thứ nhất định phải tự chủ được đó là tiền và đàn ông. Tự làm việc kiếm tiền và tự tìm người đàn ông tốt để yêu. Có vậy mới thanh thản, tự do sống không thẹn với lòng. 

Tình yêu vốn không có lỗi nhưng tình yêu của kẻ thứ ba thì có. Tình yêu đó dù có đẹp đến mấy, dù có khắc cốt ghi tâm đến đâu, từ khi bắt đầu đã là sai trái. Mà những điều sai trái thì đến cuối cùng chẳng thể nào đúng được.

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Kẻ thứ ba vốn là người sai trái trong tất cả các mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

Sự xuất hiện của người thứ ba vốn đã sai với luân thường đạo lý, trái với lòng người. Vì vậy mà chẳng ai trông đợi, cũng chẳng ai yêu thích. Kẻ thứ ba luôn bị người ta chán ghét đến cùng cực.

Đôi khi người thứ ba cũng đáng thương, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn không thể tha thứ được. Chẳng ai đủ bao dung và rộng lượng để thứ tha cho kẻ đã cướp đi hạnh phúc của mình.

Cùng là phụ nữ sao không thương nhau mà sống, tại sao lại cứ thích đem nhau ra đay nghiến chỉ vì một gã đàn ông tệ bạc?

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Phụ nữ thanh cao đừng trở thành kẻ thứ ba đáng trách - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có bao giờ nghĩ đến trong một mối quan hệ, khi cả hai người đàn bà lao vào xâu xé nhau, ai sẽ là người hả hê nhất không? Đó là gã đàn ông tệ bạc kia, là người tội lỗi tày trời nhưng cuối cùng lại được tha thứ. Đàn ông ngoại tình là kẻ muôn phần đáng trách nhưng cuối cùng chẳng ai kết tội. Chỉ có kẻ thứ ba luôn bị người đời chỉ trích, chỉ có vợ luôn bị thiên hạ chê bai không biết cách giữ chồng.

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Phụ nữ hãy kiếm tiền và kiếm người đàn ông tốt để yêu - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời này là vậy, đàn ông ngoại tình nhưng phụ nữ lại là người chịu tiếng ác. Đàn ông sai nhưng chỉ cần nói một câu “cô ta dụ dỗ anh” là có thể giúp họ rửa sạch mọi tội trạng. Tất cả tội danh sẽ đổ lên đầu kẻ thứ ba.

Vì vậy tại sao bạn phải vì người tệ bạc mà đánh đổi thanh xuân của mình? Hà cớ gì phải vì một gã không ra gì mà uổng phí những tháng ngày chờ mong? Hãy tìm cho mình một mối quan hệ mới đi. Ở mối quan hệ đó, bạn có thể tự do công khai cho cả thế giới biết rằng bạn đang yêu.

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Cuộc đời phụ nữ muốn an yên đừng yêu chồng thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể tự do nắm tay người đàn ông đó ra đường mà không sợ bất cứ ai gièm pha, dị nghị. Và ở mối quan hệ đó, người kia có thể cho bạn một danh phận đàng hoàng. Bạn cũng có thể yêu theo cách mình thích mà không phải sợ ai dòm ngó, nói ngả nói nghiêng. Hãy là một người phụ nữ xinh đẹp tự chủ về tài chính và đàn ông.

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Từ khóa:   người thứ ba đàn ông tệ bạc đàn ông ngoại tình

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