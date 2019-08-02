Đàn bà nếu đủ bản lĩnh sẽ không làm kẻ thứ ba lén lút sau lưng người khác

Tâm sự gia đình 02/08/2019 17:04

Đàn bà bản lĩnh sẽ không bao giờ chọn con đường trở thành kẻ thứ ba lén lút sau lưng người khác để bị thiên hạ chỉ trích, đay nghiến.

Đàn bà bản lĩnh sẽ không làm những chuyện trái với lương tâm, không trở thành kẻ thứ ba, không lén lút làm những chuyện mờ ám sau lưng người khác. Suy cho cùng, chỉ vì không có đủ bản lĩnh và khôn ngoan, họ mới chọn trở thành kẻ thứ ba mà thôi.

ke thu ba 1
Phụ nữ bản lĩnh thật sự sẽ không bao giờ trở thành kẻ thứ ba - Ảnh minh họa: Internet

Người bản lĩnh sẽ biết kiếm tiền, biết tìm cho mình một người đàn ông tử tế. Chỉ những người lười biếng mới ở sau lưng làm cái bóng, làm nhân tình trong tối của chồng người ta. Nhiều phụ nữ lạ lắm, không chọn cho mình một con đường thẳng để đi, mà cứ muốn đâm đầu vào bụi rậm.

Họ không muốn chọn một người đàn ông đàng hoàng để yêu, mà lại chọn kẻ tệ bạc. Họ không muốn chọn cho mình một mối tình trọn vẹn, mà chỉ muốn san sẻ, tranh giành với người khác.

ke thu ba 2
Phụ nữ đừng trở thành kẻ thứ ba bị người đời đay nghiến - Ảnh minh họa: Internet

Theo tôi những người phụ nữ đó vốn không có bản lĩnh mới làm những chuyện như vậy. Họ không tự tin vào bản thân, lười biếng trong tình yêu mới đi cướp chồng người khác. Trong công việc, không ai nuôi một kẻ lười biếng. Trong tình yêu hôn nhân, chẳng ai để tâm đến kẻ lười nhác lại hèn hạ như vậy.

Người có bản lĩnh thật sự sẽ không cam chịu cuộc sống không danh phận. Họ sẽ không thể chấp nhận mối tình chia năm xẻ bảy. Đặc biệt họ không thể chịu đựng được cuộc sống lén lút trong bóng tối. Chỉ có những người cảm thấy tự ti, không đủ năng lực mới chọn cuộc sống thấp kém như vậy mà thôi.

ke thu ba 3
Cuộc đời phụ nữ hãy đi con đường sáng, đừng đâm đầu vào bụi rậm - Ảnh minh họa: Internet

Một người phụ nữ đàng hoàng bước đi trên con đường thẳng tắp. Còn những người lén lút làm chuyện bậy sau lưng người khác chỉ có thể đi những con đường tối tăm, không lối thoát.

Phụ nữ ơi, hà cớ gì phải chọn con đường khó đi như vậy? Tại sao không chọn con đường ăn mặc thật đẹp, có thể hiên ngang khoác tay người đàn ông mình yêu đi giữa chốn đông người? Tại sao không chọn cách yêu công khai, không thẹn với lòng?

ke thu ba 4
Phụ nữ hãy là một người đàng hoàng - Ảnh minh họa: Internet

Tại sao không chọn cuộc sống đàng hoàng, có thể ngẩng cao đầu tự hào khi nói về người đàn ông của mình? Sao cứ chọn một cuộc đời phải lảng tránh ánh mắt của người khác, tự mình ôm hy vọng rồi tự mình thất vọng?

Kẻ thứ ba ơi, cuộc tình này từ lúc bắt đầu đã sai thì kết quả cũng chẳng thể nào đúng được. Cả hai đến với nhau không đúng thời điểm thì kết quả cũng như nhau thôi, đó là mọi thứ chấm dứt, một người buộc phải ra đi. Những người phụ nữ đã, đang và sẽ làm người thứ ba ơi, con đường sáng không đi, tại sao lại cứ thích đâm đầu vào đường tối? 

Trong tháng cô hồn, phụ nữ nhất định không được phạm phải những điều cấm kỵ này

Trong tháng cô hồn, phụ nữ nhất định không được phạm phải những điều cấm kỵ này

Phụ nữ khôn ngoan không mắc phải những sai lầm này trong tháng cô hồn, nếu không sẽ tiền mất tình tan, vợ chồng xảy ra tranh cãi, con cái không nghe lời.

Xem thêm
Từ khóa:   người thứ ba đàn bà bản lĩnh cướp chồng người khác

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 33 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 33 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 5 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ