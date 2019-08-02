Trong tháng cô hồn, phụ nữ nhất định không được phạm phải những điều cấm kỵ này

Theo quan niệm dân gian, có rất nhiều điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn. Nhất là những việc này, phụ nữ khôn ngoan tuyệt đối không được phạm phải kẻo rước họa vào thân.

Cẩn thận lời ăn tiếng nói để không ảnh hưởng đến mối quan hệ, công việc. Phụ nữ khôn ngoan chỉ nên lo chuyện của mình, đừng ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ. Có những chuyện bạn nên chọn cách im lặng sẽ tốt hơn là nói quá nhiều.

Dù trong bất cứ hoàn cảnh hay thời gian nào, phụ nữ cũng đừng tập cho mình thói quen xấu này. Đặc biệt là trong tháng cô hồn, đừng bao giờ nói xấu người khác. Đừng tạo nghiệp, đừng sân si với thiên hạ.

Hô hào cãi vã nơi công cộng

Trong tháng cô hồn, bạn nên tránh gây thị phi ở chốn đông người. Dù có chuyện gì xảy ra cũng hãy nhịn, dĩ hòa vi quý, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Phụ nữ không cãi nhau nơi đông người - Ảnh minh họa: Internet

Hãy làm chủ cảm xúc của mình để không ảnh hưởng đến bản thân cũng như người khác. Phụ nữ đừng nên giận quá mất khôn. Đứng trước một vấn đề, bạn nên suy nghĩ thật kỹ để đưa ra hướng giải quyết chứ không phải nổi nóng vô cớ hại mình hại người.

Tránh cho vay mượn

Đừng mang tiền của mình cho người khác vay vào thời điểm này. Nếu không bạn sẽ tiền mất tật mang, đánh mất mối quan hệ vốn thân thiết của mình. Có câu đứng cho mượn, quỳ đòi tiền. Tiền là thứ gây mất lòng nhiều nhất. Trong một mối quan hệ, ít đề cập đến tiền là điều tốt nhất để duy trì tình cảm với nhau.

Không đánh ghen con giáp thứ 13

Tuyệt đối không đụng đến việc đánh đấm hay tranh cãi - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có phát hiện chồng ngoại tình, bạn cũng nên kiềm chế đừng nổi trận lôi đình đi đánh ghen. Hãy giữ tôn nghiêm của một người vợ chính chuyên. Vả lại người đàn bà kia vốn không đáng để bạn hao hơi tổn sức nhiều như vậy. Con giáp thứ 13 vốn không đáng để bạn phải nhọc công, hạ thấp danh dự của mình.

Không cãi tay đôi với chồng

Phụ nữ khôn ngoan nên biết dĩ hòa vi quý trong tháng cô hồn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên biết nhường nhịn một chút để nhà cửa ấm êm. Nhịn để người kia hiểu bạn không muốn đề cập đến vấn đề đó nữa. Nhường để tôn trọng người bạn đời của mình. Trong tháng cô hồn tốt nhất là nên dĩ hòa vi quý mọi chuyện để tránh việc vợ chồng cãi nhau.