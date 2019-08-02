Trong tháng cô hồn, phụ nữ nhất định không được phạm phải những điều cấm kỵ này

Phụ nữ yêu 02/08/2019 10:25

Phụ nữ khôn ngoan không mắc phải những sai lầm này trong tháng cô hồn, nếu không sẽ tiền mất tình tan, vợ chồng xảy ra tranh cãi, con cái không nghe lời.

Theo quan niệm dân gian, có rất nhiều điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn. Nhất là những việc này, phụ nữ khôn ngoan tuyệt đối không được phạm phải kẻo rước họa vào thân.

Nói xấu người khác

Dù trong bất cứ hoàn cảnh hay thời gian nào, phụ nữ cũng đừng tập cho mình thói quen xấu này. Đặc biệt là trong tháng cô hồn, đừng bao giờ nói xấu người khác. Đừng tạo nghiệp, đừng sân si với thiên hạ. 

phu nu khon ngoan 1
Phụ nữ khôn ngoan không phạm phải những điều này trong tháng cô hồn - Ảnh minh họa: Internet

Cẩn thận lời ăn tiếng nói để không ảnh hưởng đến mối quan hệ, công việc. Phụ nữ khôn ngoan chỉ nên lo chuyện của mình, đừng ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ. Có những chuyện bạn nên chọn cách im lặng sẽ tốt hơn là nói quá nhiều.

Hô hào cãi vã nơi công cộng

Trong tháng cô hồn, bạn nên tránh gây thị phi ở chốn đông người. Dù có chuyện gì xảy ra cũng hãy nhịn, dĩ hòa vi quý, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

phu nu khon ngoan 2
Phụ nữ không cãi nhau nơi đông người - Ảnh minh họa: Internet

Hãy làm chủ cảm xúc của mình để không ảnh hưởng đến bản thân cũng như người khác. Phụ nữ đừng nên giận quá mất khôn. Đứng trước một vấn đề, bạn nên suy nghĩ thật kỹ để đưa ra hướng giải quyết chứ không phải nổi nóng vô cớ hại mình hại người.

Tránh cho vay mượn

Đừng mang tiền của mình cho người khác vay vào thời điểm này. Nếu không bạn sẽ tiền mất tật mang, đánh mất mối quan hệ vốn thân thiết của mình. Có câu đứng cho mượn, quỳ đòi tiền. Tiền là thứ gây mất lòng nhiều nhất. Trong một mối quan hệ, ít đề cập đến tiền là điều tốt nhất để duy trì tình cảm với nhau.

Không đánh ghen con giáp thứ 13

phu nu khon ngoan 3
Tuyệt đối không đụng đến việc đánh đấm hay tranh cãi - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có phát hiện chồng ngoại tình, bạn cũng nên kiềm chế đừng nổi trận lôi đình đi đánh ghen. Hãy giữ tôn nghiêm của một người vợ chính chuyên. Vả lại người đàn bà kia vốn không đáng để bạn hao hơi tổn sức nhiều như vậy. Con giáp thứ 13 vốn không đáng để bạn phải nhọc công, hạ thấp danh dự của mình.

Không cãi tay đôi với chồng

phu nu khon ngoan 4
Phụ nữ khôn ngoan nên biết dĩ hòa vi quý trong tháng cô hồn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên biết nhường nhịn một chút để nhà cửa ấm êm. Nhịn để người kia hiểu bạn không muốn đề cập đến vấn đề đó nữa. Nhường để tôn trọng người bạn đời của mình. Trong tháng cô hồn tốt nhất là nên dĩ hòa vi quý mọi chuyện để tránh việc vợ chồng cãi nhau.

Chỉ đàn bà dại mới không đòi hỏi những thứ này từ chồng

Chỉ đàn bà dại mới không đòi hỏi những thứ này từ chồng

Đừng nghĩ đòi hỏi, vòi vĩnh chồng là điều xấu. Đôi khi đó là cách giúp tình cảm của bạn được thắt chặt hơn, chỉ đàn bà dại mới không lên tiếng “đòi quyền lợi”.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình con giáp thứ 13 vợ chồng cãi nhau

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 29 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 29 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 4 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này