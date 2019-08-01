Xấu đẹp chẳng quan trọng, phụ nữ phải có một cuộc đời thật xịn, bình thường nhưng không tầm thường

Phụ nữ hiện đại phải có công việc ổn định, kiếm tiền và tự nuôi sống bản thân. Chẳng cần phải làm những điều lớn lao, chỉ cần có thể cho bản thân cũng như cha mẹ một cuộc sống yên ổn là được.

Bất kể bạn làm ngành nghề gì, sinh ra trong hoàn cảnh nào, xấu đẹp ra sao cũng phải phấn đấu có một cuộc đời thật xịn. Phụ nữ hiện đại có thể chọn cuộc sống bình thường nhưng đừng bao giờ tầm thường.

Chẳng hạn như trong công việc, hiền lành nhẫn nhịn nhưng đừng bao giờ khuất phục. Những gì không đúng, bạn có quyền lên tiếng phản bác. Không cần sợ phật lòng người khác đâu, bạn cứ làm những điều mình cảm thấy đúng là được.

Dù lấy chồng ở độ tuổi nào, bạn đừng ép bản thân vào khuôn khổ, sống theo những đạo lý mà người đời áp đặt lên phận đàn bà. Bởi cuộc đời này quá ngắn để bạn phải sống theo sự kỳ vọng của người khác. Hãy sống một đời an phận nhưng đừng bao giờ yếu đuối để người khác xem thường.

Còn trong hôn nhân, hãy chọn cuộc sống bình yên, không sân si với đời nhưng cũng đừng để người khác chà đạp danh dự của mình. Chọn yên phận làm một người vợ, người mẹ tốt nhưng cũng đừng trở thành người cam chịu.

Phụ nữ hạnh phúc phải sống thật xịn - Ảnh minh họa: Internet

Trong những mối quan hệ bạn bè, ai chơi được thì chơi, đừng cầu cạnh hay quỵ lụy. Ít nhất bạn cũng phải có lòng tự tôn riêng của mình, đừng bao giờ đánh đổi. Khi vui, đừng khoe khoang quá nhiều. Còn khi buồn cũng đừng thể hiện quá nhiều cho người ta thấy.

Hãy biết tự lau nước mắt và lúc nào cũng phải chưng ra gương mặt xinh đẹp, tươi cười. Phụ nữ bản lĩnh không phải là người kiếm được nhiều tiền mà là người biết cân bằng những cảm xúc của mình. Đặc biệt, họ sống một cuộc đời không ai có thể khinh thường.

Phụ nữ đừng dựa dẫm vào đàn ông quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Ở nhà dù bận bịu trăm công ngàn việc nhưng khi đi ra ngoài phải thật đẹp đẽ và thơm tho. Không mua được chiếc túi, bộ quần áo hàng hiệu cũng đừng ăn mặc lôi thôi. Đặc biệt cuộc đời phụ nữ nhất định phải có được một đôi giày cao gót.

Khi đi trên đôi giày cao, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn. Đây là niềm kiêu hãnh ngầm của tất cả phụ nữ trên thế giới này, ngụ ý bạn có thể giẫm đạp thị phi và đưa mình đến những nơi cao hơn, đẹp hơn.

Suy cho cùng, cuộc đời phụ nữ làm gì cũng được nhưng đừng trở thành một người tầm thường. Hãy phấn đấu để bản thân có một cuộc đời thật xịn.