Phụ nữ xinh đẹp chỉ cần dựa vào hai thứ này chứ không cần lấy được tấm chồng tốt

Tâm sự gia đình 31/07/2019 17:16

Phụ nữ xinh đẹp chỉ cần dựa vào bản thân chứ không phải đàn ông. Bởi cuộc đời phụ nữ không chồng vẫn có thể sống tốt, chứ không có 2 thứ này chắc chắn sẽ rất lao đao.

Có người nói phụ nữ xinh đẹp là khi lấy được tấm chồng tốt, khi có được người đàn ông tử tế bên cạnh. Nhưng trên thực tế, phụ nữ tuyệt vời nhất là khi dựa vào những thứ này chứ không phải đàn ông.

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Phụ nữ xinh đẹp phải có hai thứ này trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tiền

Phụ nữ kiếm được tiền nhất định sẽ xinh đẹp và hạnh phúc. Không cần lấy chồng giàu hay có điều kiện, chỉ cần bạn có công việc tốt thì nhất định sẽ vui. Phụ nữ không có công việc khổ lắm, chuyện gì cũng ngửa tay xin tiền chồng thật sự rất mệt mỏi.

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Phụ nữ phải biết kiếm tiền để không dựa dẫm bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet

Muốn mua gì, ăn gì cũng phải chờ cái gật đầu của chồng mới được. Chưa kể nếu sống chung với mẹ chồng thì càng khổ sở. Nếu chuyện gì cũng ngửa tay xin tiền chồng, chắc chắn mẹ chồng sẽ lời ra tiếng vào rồi mối quan hệ vợ chồng ngày càng rạn nứt.

Suy cho cùng phụ nữ độc thân hay đã lấy chồng thì cũng nên tự biết kiếm tiền. Khi có tiền trong tay, dù có sống chung với mẹ chồng, bạn cũng có thể kiêu hãnh tiêu tiền của mình mà không sợ lời ra tiếng vào của bất cứ ai.

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Phụ nữ lấy chồng nên tự chủ tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Vả lại khi có tiền, bạn cũng được mọi người tôn trọng nhiều hơn. Không có tiền trong tay, chuyện gì cũng nghe người ta, việc gì cũng phải đợi người khác quyết định chứ không đến lượt mình. 

Mỹ phẩm

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Phụ nữ nên biết mua mỹ phẩm để làm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không phải là đồ trang sức khiến phụ nữ xinh đẹp hơn. Có người nói phụ nữ lấy được tấm chồng tử tế, tự động sẽ trở nên rạng rỡ, da dẻ cũng tươi tắn hơn. Đừng trông chờ vào điều đó. Để đẹp hơn, bạn cần học cách chăm sóc bản thân.

Khi có tiền hãy mua những loại mỹ phẩm tốt một chút, biết cách làm đẹp để ngày càng trẻ trung hơn. Đừng nghĩ lấy chồng sẽ giúp phụ nữ thay da đổi thịt, hồng hào tươi tắn.Không ít chị em lấy chồng rồi càng già nhanh vì có lắm thứ phải lo toan. Chỉ khi bạn tự biết chăm sóc bản thân thì mới trở nên xinh đẹp, chứ chẳng cần dựa vào ai.

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