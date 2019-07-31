Chẳng phải ngoại tình, đàn ông một mực đòi ly hôn vợ vì không chịu đựng được những điều này

Phụ nữ yêu 31/07/2019 10:38

Nhiều người nghĩ chỉ có ngoại tình đàn ông mới đòi ly hôn. Trên thực tế, chồng chán vợ còn vì những lý do này.

Chồng chán vợ vì nhiều lý do nhưng nhiều người vợ lại vô tư không để ý. Nếu vợ không thay đổi, đàn ông nhất định sẽ không chịu đựng được nữa mà đòi ly hôn ngay.

Bị càm ràm suốt ngày

Phụ nữ có tật nói nhiều, nói dai. Còn đàn ông thì chỉ muốn bình yên sau những giờ làm việc mệt mỏi bên ngoài. Tuy nhiên nhiều người vợ lại không thể thấu hiểu điều này. Họ cứ muốn nói cho đã miệng chứ không nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào.

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Chồng chán vợ và muốn ly hôn chỉ vì vợ càm ràm suốt ngày - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ơi, khi không thể chịu đựng được nữa, chồng bạn sẽ đòi chấm dứt ngay. Thử nghĩ mỗi ngày đều phải nghe càm ràm, ai có thể chịu nổi? Do đó, các cô vợ nên bỏ thói xấu này ngay nếu muốn giữ hạnh phúc gia đình.

Không được tôn trọng

Đàn ông sĩ diện cao ngất trời. Một khi không cảm nhận được sự tôn trọng từ người vợ, họ sẽ không còn muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. 

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Chồng không được tôn trọng nên mới chọn ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người nghĩ đàn ông có mối quan hệ khác mới bỏ vợ. Tuy nhiên rất nhiều lý do xuất phát từ bên trong, từ chính người vợ bên cạnh. Vì không nhận được sự tôn trọng từ vợ, đàn ông mới chán. Đàn ông khi bị vợ khinh thường sẽ vô cùng phẫn nộ và không còn cách gì có thể hàn gắn mối quan hệ với vợ được nữa.

Bị đem ra so sánh hết lần này đến lần khác

Đàn ông rất ghét bị so sánh với người khác. Nhưng nhiều người vợ lại có tật thích khoe chồng mình. Không ai chịu thua ai, họ luôn lấy chồng ra làm đề tài bàn tán, so sánh. Tuy nhiên điều này lại khiến đàn ông ghét cay ghét đắng và ngày càng chán vợ nhiều hơn.

Bị phản bội

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Đàn ông không bao giờ chịu đựng được sự phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ghét nhất là cảm giác bị phản bội, bị vợ cắm sừng. Khi đã đụng đến lòng tự tôn, họ sẽ không nhân nhượng và tha thứ. Vì vậy khi đã biết vợ chung chăn gối với người đàn ông khác, không người chồng nào có thể bỏ qua. Cách mà họ chọn đó là ly hôn ngay chứ chẳng cần nghe bất cứ lời giải thích nào.

Không còn mặn nồng trong chuyện chăn gối

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Chuyện chăn gối không còn mặn nồng, đàn ông cũng chán nản - Ảnh minh họa: Internet

Hơi trần trụi nhưng lại là sự thật, đàn ông khi không được thỏa mãn nhu cầu sinh lý dễ đâm ra chán nản. Có nhiều người đòi ly hôn chỉ vì vợ không đáp ứng được chuyện chăn gối, vì đời sống tình dục không còn mặn nồng. 

Vợ trở thành NỮ THẦN trong mắt chồng khi biết nói KHÔNG với những điều này

Vợ trở thành NỮ THẦN trong mắt chồng khi biết nói KHÔNG với những điều này

Phụ nữ khôn ngoan phải có cốt cách để chồng tôn trọng và yêu thương, đặc biệt phải biết nói KHÔNG trong nhiều trường hợp. Nhờ đó, họ mới trở thành nữ thần số một trong mắt chồng.

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