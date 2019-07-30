Thứ vũ khí lợi hại được mệnh danh là ‘bùa yêu’ giúp vợ ăn đứt 'con giáp thứ 13'

Chuyện vợ chồng 30/07/2019 10:47

Dưới đây là thứ vũ khí lợi hại của phụ nữ khôn ngoan được mệnh danh là “bùa yêu” khiến chồng vấn vương mãi không quên, luôn một lòng hướng về vợ.

Phụ nữ khôn ngoan nắm trong tay những thứ vũ khí lợi hại này chắc chắn sẽ ăn đứt đám "con giáp thứ 13" đầy rẫy ngoài kia. Chồng một khi đã yêu thì nguyện sống chết ở bên cả đời, không bao giờ muốn rời xa.

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Phụ nữ khôn ngoan phải biết tận dụng những thứ vũ khí lợi hại này - Ảnh minh họa: Internet

Mùi hương trên cơ thể

Phụ nữ ngoài xinh đẹp thì cũng nhất định phải thơm. Ngoài việc làm đẹp, biết cách trang điểm thật đẹp, bạn cũng phải biết chăm sóc cơ thể của mình. Đừng để bản thân lôi thôi hoặc cơ thể ám mùi dầu mỡ, khói bếp. Dù ở nhà nội trợ hay bước ra ngoài đi làm, bạn cũng phải thật thơm tho. Khi cơ thể bạn có một mùi thơm đặc trưng, chồng sẽ vấn vương mãi không quên được.

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Phụ nữ phải chăm sóc bản thân kỹ càng - Ảnh minh họa: Internet

Trên đời có hai thứ khiến người ta khó quên nhất đó là mùi hương trên cơ thể và cách đối nhân xử thế của một người. Thế nên phụ nữ dù có chuyện gì cũng phải chăm sóc bản thân kỹ một chút, đừng để cơ thể có mùi hương khó chịu khiến ai cũng không dám đến gần.

Mùi hương trên mái tóc

Đàn ông thường thích hôn lên mái tóc của phụ nữ. Vì vậy hãy biết chăm sóc bản thân cũng như tóc tai của mình để gây ấn tượng với chồng. Dù chưa làm mẹ hay đã làm mẹ rồi thì cũng phải chăm sóc bản thân cẩn thận một chút. Bận đến mấy cũng phải tắm rửa, chải chuốt gọn gàng.

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Phụ nữ khôn ngoan nhất định phải biết cách chăm bản thân thật xinh đẹp và thơm tho - Ảnh minh họa: Internet

Đừng vì có con mà bỏ quên bản thân. Đừng để trên tóc vương mùi sữa của con, mùi dầu mỡ. Đàn ông bên ngoài tiếp xúc với bao cô gái thơm tho. Nếu vợ lúc nào cũng có mùi khó chịu, chắc chắn anh ấy sẽ so sánh với phụ nữ ngoài kia.

Nấu ăn ngon

Con đường đến trái tim đàn ông nhanh nhất là thông qua dạ dày. Chỉ cần nấu cho chồng một bữa ăn thật ngon thì có đi ra ngoài ăn bao nhiêu món ngon vật lạ, anh ấy cũng chỉ nghĩ đến vợ. Một người phụ nữ khôn ngoan nên học cách nấu ăn để giữ chân chồng.

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Phụ nữ phải biết nấu ăn ngon - Ảnh minh họa: Internet

Dù bận đến mấy, lâu lâu bạn phải dành thời gian vào bếp để chiêu đãi chồng con một bữa tiệc thịnh soạn. Đây là việc làm nhất định vợ phải làm được, vừa có thể hâm nóng tình cảm, vừa khiến chồng bạn vấn vương. Nếu nắm được điều này, những "con giáp thứ 13" ngoài kia khó có cơ hội chen chân phá hoại hạnh phúc gia đình bạn.

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