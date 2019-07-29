Phụ nữ chỉ liếc mắt sơ cũng đoán được ngay chồng đang có ‘niềm vui mới’ nhờ những dấu hiệu này

Chuyện vợ chồng 29/07/2019 15:43

Đàn ông ngoại tình thường có cách cư xử rất bất thường, chẳng hạn như không trung thực trong lời nói, hay lấp liếm biện minh cho bản thân, vợ nên biết để không bị qua mặt.

Dưới đây là những hành động nhỏ chứng tỏ đàn ông ngoại tình không chạy đi đâu được, cô vợ nào cũng phải biết để không bị cắm sừng đau đớn.

Bỗng dưng kiếm chuyện cãi vã thường xuyên với vợ

Dù không có chuyện gì, chồng bạn cũng nổi đóa hung hăng, đây là dấu hiệu anh ấy đang có vấn đề. Đàn ông khi có niềm vui mới rất dễ nhận ra. Họ không thích ở nhà và thường tỏ ra khó chịu khi vợ đến gần.

dan ong ngoai tinh 1
Đàn ông ngoại tình thường cãi vã với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Họ thường xuyên kiếm cớ cãi nhau để có thể ra ngoài và tìm đến nhân tình. Nếu chồng bạn thường cư xử như thế này, hãy nghĩ đến khả năng anh ấy đã tìm được niềm vui mới.

Thời gian của anh ấy bị xáo trộn

Đàn ông có mối quan hệ mới thường sẽ dành thời gian để vun đắp. Nếu bạn để ý thấy chồng đi đi về về bất thường, thậm chí còn có những thói quen mới như tập thể dục, gặp gỡ bạn bè vào cuối tuần… có thể anh ấy đang làm điều gì đó mờ ám.

dan ong ngoai tinh 2
Thời gian của đàn ông ngoại tình thường không ổn định như trước - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chồng bỗng dưng làm những chuyện hoàn toàn khác với con người của anh ấy trước đó, bạn nên để tâm một chút. Đàn ông bất ngờ thay đổi sẽ có hai khả năng, đó là anh ấy có niềm vui mới hoặc có biến cố gì đó khiến anh ấy thay đổi.

Không rõ ràng trong chuyện tiền bạc

Đàn ông thường giấu một khoản quỹ đen cho mình. Dù đưa tiền lương cho vợ, họ vẫn lận lưng một số tiền để dùng cho việc riêng. Nếu dạo này chồng bạn bỗng đưa ít tiền hơn, có lẽ anh ấy đã chi tiêu cho ai đó hoặc thứ gì đó mà không muốn bạn biết.

dan ong ngoai tinh 3
Đàn ông phản bội thường giấu giếm chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Một là nuôi người phụ nữ khác, hai có thể là tiêu xài vào thú vui nào đó. Khi chồng thay đổi cách tiêu xài và không minh bạch trong chuyện tiền bạc, chị em hãy chú ý.

Điện thoại luôn bên người

Khi đàn ông ngoại tình, điện thoại là thứ gần như bất ly thân. Họ dùng điện thoại để liên lạc với nửa kia của mình nên sợ bị vợ phát hiện. Thế nên vợ hãy quan sát chồng để xem thái độ anh ấy như thế nào.

dan ong ngoai tinh 4
Đàn ông phản bội vợ, lúc nào cũng ôm khư khư điện thoại bên người - Ảnh minh họa: Internet

Ôm khư khư chiếc điện thoại không có nghĩa là ngoại tình. Nhưng người vừa ôm điện thoại vừa cười ngây ngô như những chàng trai mới biết yêu thì chắc chắn có vấn đề.

Không còn thiết tha chuyện chăn gối

Khi đã thỏa mãn ở bên ngoài, đàn ông thường không đòi hỏi ở vợ nữa. Khi thấy chồng có dấu hiệu này, bạn nên thận trọng. Có thể sức khỏe của anh ấy có vấn đề hoặc anh ấy đã được người khác thỏa mãn rồi.

Những dấu hiệu báo động tình cảm vợ chồng có trục trặc, sớm muộn gì cũng đường ai nấy đi

Những dấu hiệu báo động tình cảm vợ chồng có trục trặc, sớm muộn gì cũng đường ai nấy đi

Dưới đây là những dấu hiệu hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng dần có khoảng cách, không còn muốn nói chuyện hay quan tâm đến nhau nữa, sớm muộn gì cũng đường ai nấy đi.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình dấu hiệu đàn ông ngoại tình đàn ông phản bội

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 38 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 38 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 5 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Bí quyết giữ lửa hạnh phúc từ chính sự thay đổi của bản thân

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?

Dinh dưỡng tác động thế nào đến "chuyện ấy"?