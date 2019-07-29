Phụ nữ chỉ liếc mắt sơ cũng đoán được ngay chồng đang có ‘niềm vui mới’ nhờ những dấu hiệu này

Dưới đây là những hành động nhỏ chứng tỏ đàn ông ngoại tình không chạy đi đâu được, cô vợ nào cũng phải biết để không bị cắm sừng đau đớn.

Họ thường xuyên kiếm cớ cãi nhau để có thể ra ngoài và tìm đến nhân tình. Nếu chồng bạn thường cư xử như thế này, hãy nghĩ đến khả năng anh ấy đã tìm được niềm vui mới.

Dù không có chuyện gì, chồng bạn cũng nổi đóa hung hăng, đây là dấu hiệu anh ấy đang có vấn đề. Đàn ông khi có niềm vui mới rất dễ nhận ra. Họ không thích ở nhà và thường tỏ ra khó chịu khi vợ đến gần.

Thời gian của anh ấy bị xáo trộn

Đàn ông có mối quan hệ mới thường sẽ dành thời gian để vun đắp. Nếu bạn để ý thấy chồng đi đi về về bất thường, thậm chí còn có những thói quen mới như tập thể dục, gặp gỡ bạn bè vào cuối tuần… có thể anh ấy đang làm điều gì đó mờ ám.

Thời gian của đàn ông ngoại tình thường không ổn định như trước - Ảnh minh họa: Internet

Nếu chồng bỗng dưng làm những chuyện hoàn toàn khác với con người của anh ấy trước đó, bạn nên để tâm một chút. Đàn ông bất ngờ thay đổi sẽ có hai khả năng, đó là anh ấy có niềm vui mới hoặc có biến cố gì đó khiến anh ấy thay đổi.

Không rõ ràng trong chuyện tiền bạc

Đàn ông thường giấu một khoản quỹ đen cho mình. Dù đưa tiền lương cho vợ, họ vẫn lận lưng một số tiền để dùng cho việc riêng. Nếu dạo này chồng bạn bỗng đưa ít tiền hơn, có lẽ anh ấy đã chi tiêu cho ai đó hoặc thứ gì đó mà không muốn bạn biết.

Đàn ông phản bội thường giấu giếm chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Một là nuôi người phụ nữ khác, hai có thể là tiêu xài vào thú vui nào đó. Khi chồng thay đổi cách tiêu xài và không minh bạch trong chuyện tiền bạc, chị em hãy chú ý.

Điện thoại luôn bên người

Khi đàn ông ngoại tình, điện thoại là thứ gần như bất ly thân. Họ dùng điện thoại để liên lạc với nửa kia của mình nên sợ bị vợ phát hiện. Thế nên vợ hãy quan sát chồng để xem thái độ anh ấy như thế nào.

Đàn ông phản bội vợ, lúc nào cũng ôm khư khư điện thoại bên người - Ảnh minh họa: Internet

Ôm khư khư chiếc điện thoại không có nghĩa là ngoại tình. Nhưng người vừa ôm điện thoại vừa cười ngây ngô như những chàng trai mới biết yêu thì chắc chắn có vấn đề.

Không còn thiết tha chuyện chăn gối

Khi đã thỏa mãn ở bên ngoài, đàn ông thường không đòi hỏi ở vợ nữa. Khi thấy chồng có dấu hiệu này, bạn nên thận trọng. Có thể sức khỏe của anh ấy có vấn đề hoặc anh ấy đã được người khác thỏa mãn rồi.