Những sai lầm của phụ nữ sau khi ly hôn khiến bản thân mãi không quên được người cũ

Phụ nữ yêu 28/07/2019 14:15

Dưới đây là những sai lầm của phụ nữ sau ly hôn khiến bản thân lúc nào cũng nghĩ đến người cũ, sáng ra làm việc bình thường nhưng tối về vẫn nhớ vẫn khóc.

Phụ nữ sau ly hôn dại nhất là làm những điều này khiến bản thân không bao giờ quên được người cũ, khó lòng yêu ai đó và lúc nào cũng sống trong những ký ức đau buồn của bản thân.

Giữ hết những kỷ vật của nhau

Nếu đã thật sự chấm dứt rồi thì đừng giữ những kỷ vật, những thứ làm gợi nhớ người xưa. Có những bài hát khi nghe sẽ nhớ người cũ, có những đồ vật khi cầm lên nước mắt sẽ tự động rơi. Như vậy làm sao mà quên được, đúng không?

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Phụ nữ sau ly hôn đừng nhìn vật cũ nhớ người xưa - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên hãy mang những vật kỷ niệm đó đặt vào một ngăn tủ nào đó rồi khóa lại. Có vậy bạn mới quên được người cũ và tiếp tục tìm hạnh phúc mới cho mình.

Tìm người đàn ông giống chồng cũ

Nhiều phụ nữ sau ly hôn muốn chọn người mới giống hệt với người cũ. Bởi trong tâm trí họ lúc nào cũng nghĩ đến người kia và dần trở thành thói quen không bỏ được. Nhưng phụ nữ ơi, làm vậy chỉ khiến bạn có lỗi với người mới mà thôi.

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Phụ nữ đổ vỡ một lần đừng chọn người giống người cũ - Ảnh minh họa: Internet

Tại sao lại không buông bỏ những chấp niệm trong lòng để tìm cho mình một hạnh phúc mới? Đừng ôm bóng hình người cũ đặt lên người đến sau. Làm vậy chỉ khiến bản thân bạn tổn thương và tội nghiệp cả người sau.

Thường xuyên vào trang mạng xã hội của người cũ

Làm vậy để làm gì? Có giúp bạn vui hơn không? Cứ ra vào trang cá nhân của người cũ để quan tâm anh ấy sống chết, vui vẻ, buồn bã ra sao, bạn có thật sự hạnh phúc? Bởi nếu anh ấy hạnh phúc, bạn sẽ đau khổ và tiếc nuối.

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Phụ nữ sau ly hôn hãy cắt đứt mọi liên lạc với người chồng cũ - Ảnh minh họa: Internet

Còn nếu anh ấy thật sự đang bế tắc, bạn sẽ yếu lòng muốn nhắn tin để an ủi. Bạn làm vậy chỉ hạ thấp danh dự của mình mà thôi. Chỉ bạn tự mình đa tình, tự ôm mãi một cuộc tình dang dở chứ người kia đã quên từ lâu lắm rồi.

Dùng con làm cái cớ gặp gỡ

Nếu bạn đang có suy nghĩ như thế này thì bỏ ngay đi, đừng dùng con làm phương tiện để níu kéo người cũ. Đừng dùng cách này để nuôi mộng nối lại tình xưa. Bởi càng làm vậy bạn càng tổn thương hơn mà thôi.

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Đừng mang con cái ra làm cái cớ để muốn gặp người kia - Ảnh minh họa: Internet

Một cuộc hôn nhân đổ vỡ, đồng nghĩa với đối phương đã không còn tình cảm với bạn. Vậy làm những chuyện này chẳng thể níu kéo được gì. Hãy mở lòng ra, sau này chắc chắn bạn sẽ gặp được người mới tốt hơn.

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