Những bí mật của chồng, phụ nữ khôn ngoan sống chết gì cũng phải ngó lơ

Phụ nữ yêu 26/07/2019 10:27

Dưới đây là những điều phụ nữ khôn ngoan dù có tò mò đến mấy cũng phải ngó lơ, xem như không biết gì, bởi càng biết bạn càng bị xem thường và tổn thương.

Phụ nữ khôn ngoan đừng tò mò quá nhiều, luôn giữ tâm thanh tịnh và không tọc mạch chuyện của người khác. Nhất là những bí mật dưới đây của chồng, càng ngó lơ càng thờ ơ mới mong được yên ổn cả đời.

Mối tình cũ của chồng

Chồng ngày xưa phong lưu đa tình đến đâu, có nhiều mối tình khắc cốt ghi tâm đến đâu, bạn cũng đừng tò mò. Bởi càng biết những chuyện đó, bạn càng phải chịu nhiều áp lực và tổn thương.

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Phụ nữ khôn ngoan phải biết ngó lơ những mối tình cũ của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Giả sử người cũ của chồng quá tốt, bạn sẽ cảm thấy tủi thân và luôn tạo ra áp lực cho mình. Bên cạnh đó nếu anh ấy kể về người cũ với thái độ thán phục, xem trọng thì bạn càng cảm thấy tủi thân hơn. Suy cho cùng, vợ đừng nên hỏi han về những chuyện quá khứ của chồng.

Công việc làm ăn riêng của chồng

Nếu anh ấy không nói, bạn cũng đừng nên hỏi. Bởi đàn ông ai cũng có dự tính riêng của mình. Nếu anh ấy không muốn kể, bạn đừng tìm cách xen vào những chuyện anh ấy làm.

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Việc làm riêng của chồng, vợ cũng đừng nên tò mò quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Cứ ở phía sau động viên chồng, là hậu phương vững chắc để anh ấy yên tâm công tác. Phụ nữ nói ít đi một chút, đôi khi đó lại là cách giúp chồng tốt nhất. Hãy để anh ấy tự do làm những điều mình thích, bạn chỉ nên âm thầm cổ vũ là được.

Tiền bạc anh ấy cho bố mẹ

Có nhiều cô vợ thường tỏ ra khó chịu khi chồng mang tiền cho cha mẹ của anh ấy. Nhưng đây là cái dại nhất của phụ nữ. Bạn càng cằn nhằn về chuyện này càng khiến chồng cảm thấy khó chịu và có cái nhìn không tốt về bạn.

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Phụ nữ đừng cằn nhằn chuyện chồng lo cho gia đình của anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy sẽ nghĩ bạn ích kỷ và dần dần không còn muốn san sẻ với bạn chuyện gì nữa. Thế nên khi biết chuyện chồng chăm lo cho bố mẹ, bạn nên im lặng. Hãy để anh ấy làm tròn đạo hiếu của mình. Một người vợ tốt chẳng những không cấm cản chồng làm điều này mà còn ủng hộ hết mình.

Những mối quan hệ “em gái mưa”

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Phụ nữ khôn ngoan cứ ngó lơ những mối quan hệ của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thích nhận em kết nghĩa, em gái mưa… Thông thường các cô vợ ai cũng ghét những mối quan hệ không rõ ràng này của chồng. Tuy nhiên bạn đừng làm lớn chuyện hay bắt buộc anh ấy phải chấm dứt ngay. Bởi càng thể hiện mình ghen, bạn càng thất bại thảm hại. Cứ ngó lơ những điều chồng làm, miễn là anh ấy không vượt quá giới hạn là được.

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