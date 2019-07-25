Phụ nữ sẽ không bao giờ tha thứ cho người đàn ông nói những câu này

Phụ nữ yêu 25/07/2019 10:43

Đây là những điều phụ nữ ghét nhất ở đàn ông. Nếu bị tổn thương, họ nhất định sẽ không bao giờ tha thứ, sống để dạ chết mang theo, ôm hận cả đời.

Hành động đôi khi chỉ mang lại nỗi đau thể xác nhưng lời nói lại ám ảnh dai dẳng khiến nhiều người không thể quên được. Lời nói vốn có sức mạnh làm tổn thương con người ta nhanh và lâu nhất, thế nên phụ nữ sẽ không bao giờ bỏ qua cho người đàn ông khi lỡ miệng nói những câu này. Dưới đây là những điều phụ nữ ghét nhất ở đàn ông, cánh mày râu nên lưu ý đừng bao giờ nói những câu này.

“Em thật sự quá độc ác, đáng sợ”

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Có những điều phụ nữ ghét nhất ở đàn ông, suốt đời cũng không tha thứ - Ảnh minh họa: Internet

Đây là câu nói làm tổn thương phụ nữ sâu sắc nhất, đàn ông nên cẩn thận. Phụ nữ khi yêu hiền như chú mèo con nhưng khi đã chịu tổn thương, họ sẽ như những con nhím xù gai nhọn để bảo vệ mình.

Khi đó đàn ông đừng trách sao phụ nữ lại độc ác và đáng sợ. Đôi khi chỉ vì một câu nói của đàn ông mà khiến phụ nữ thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Nếu vượt qua giới hạn này, đàn ông xem như đánh mất người phụ nữ đã từng yêu mình sâu đậm.

“Em lúc nào cũng ra lệnh là giỏi”

Câu nói này giống như trách móc người phụ nữ chỉ biết ra lệnh, không làm được tích sự gì. Khi nghe câu này, phụ nữ sẽ cảm thấy mình trong mắt người đàn ông kia chẳng còn chút giá trị nào.

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Phụ nữ ghét nhất đàn ông tỏ thái độ không tốt với họ - Ảnh minh họa: Internet

Trong tình yêu, phụ nữ rất để ý đến thái độ của đàn ông. Họ không chấp nhận một người phán xét quá nhiều về mình. Họ không thích người đàn ông đó nói những câu đi quá chừng mực như thế này.

“Em không có chút nữ tính nào”

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Phụ nữ ghét nhất những kiểu chê bai của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thường làm đẹp, điệu đà là để đàn ông ngắm, để được khen ngợi. Nhưng khi nghe được câu nói “vô duyên” này của đàn ông, họ cảm thấy những nỗ lực của mình đổ sông đổ bể. Họ không chấp nhận việc đàn ông mang tính cách, cách ăn mặc cũng như trang điểm của họ ra chê bai. Họ hoàn toàn không thể tha thứ cho một người chỉ nhìn vẻ ngoài mà phán xét.

“Em đừng yếu đuối nữa được không?”

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Phụ nữ không thích đàn ông chê trách họ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ dù mạnh mẽ đến mấy cũng muốn tìm được một người để dựa vào. Họ không thích nghe những câu như thế này bởi có cảm giác như họ là người vô dụng. Họ có cảm giác như bản thân không có giá trị gì trong mắt người đàn ông kia. Thế nên đàn ông khi nói chuyện hãy cẩn thận, đừng “thẳng như ruột ngựa” để rồi hối hận vì đã đánh mất người phụ nữ của mình mãi mãi.

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