Phụ nữ đã qua một lần dang dở hãy biết những điều này để không trượt ngã lần hai

Dưới đây là những điều phụ nữ một đời chồng phải thấu rõ để không tổn thương thêm một lần nào nữa. Dù có bước vào hôn nhân thêm một lần nữa, bạn cũng phải sống thật kiêu ngạo và nhất định phải hạnh phúc.

Việc đầu tiên phụ nữ một đời chồng phải làm được đó là quên đi nỗi đau trong quá khứ. Có quên thì bạn mới có dũng cảm bước vào hôn nhân thêm một lần nữa. Có quên bạn mới dành hết tình cảm và sự chân thành cho người đến sau. Vì vậy hãy quên hình bóng người cũ để có thể bước vào một cuộc đời mới.

Sai thì nhận lỗi và cố gắng thay đổi. Trong hôn nhân đừng lấp liếm, che đậy những lỗi lầm của mình. Đặc biệt là những người phụ nữ một đời chồng, đã đi qua nhiều tổn thương rồi thì hãy biết cách sống chân thành với người bạn đời của mình.

Trong hôn nhân đừng đổ lỗi cho bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet

Làm sai thì đứng ra nhận, đừng bao biện hay đổ lỗi cho người khác. Khi bạn chân thành và biết cách đối diện với vấn đề, đối phương sẽ tôn trọng bạn hơn.

Hôn nhân chưa hẳn đã là màu hồng

Trải qua một lần đổ vỡ, bạn nên sống với thực tại. Đừng mơ mộng về một cuộc sống màu hồng, đừng kỳ vọng sẽ không thất vọng. Đi thêm bước nữa, dù tin tưởng vào hạnh phúc với người mới nhưng cũng nên nhìn rõ thực tế. Cuộc sống hôn nhân lúc nào cũng tàn khốc hơn tưởng tượng.

Hiểu rõ con người, tính cách của nhau

Đừng vì một hai câu ngọt ngào mà vội mang nửa cuộc đời còn lại của mình giao vào tay người khác. Đường dài mới biết ngựa hay, người tiếp xúc lâu mới biết lòng dạ của họ trắng đen như thế nào.

Trước khi kết hôn, bạn phải hiểu rõ con người và tính cách của đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đã một lần dang dở thì hãy chọn người thật lòng thật dạ, đừng chọn vẻ bề ngoài. Bởi có những người tâm tính của họ hoàn toàn khác với vẻ ngoài. Có người lòng dạ tốt nhưng tướng mạo lại không như ý. Có người tướng mạo tuấn tú nhưng tâm địa thì không ra gì.

Đưa ra những kỳ vọng thực tế nhất

Sống thực tế, phụ nữ sẽ hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Đừng mơ mộng, đừng hứa hẹn chuyện hái sao trên trời, lên núi đao xuống biển lửa vì nhau mà hãy thực tế một chút. Chẳng hạn như chuyện con cái sẽ như thế nào, chuyện tài chính trong nhà phân chia ra sao. Vạch rõ vai trò của cả hai trong gia đình sẽ tốt hơn là hứa suông.