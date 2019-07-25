Cách giữ hôn nhân hạnh phúc trong xã hội ‘duyên ngắn, nợ ngắn, yêu vội cưới vàng lỡ làng trăm ngả’

Chuyện vợ chồng 25/07/2019 14:55

Xã hội ngày nay duyên ngắn nợ cũng ngắn, yêu vội cưới vàng rồi lỡ làng trăm ngả, thế nên đây là cách giữ hôn nhân hạnh phúc bền vững nhất, vợ chồng nào cũng nên biết.

Cách giữ hôn nhân hạnh phúc trong xã hội ngày nay vô cùng quan trọng. Bởi ngoài kia biết bao nhiêu cám dỗ, vợ chồng rất dễ sa ngã. Thế nên hãy biết những điều này để giữ cuộc sống hôn nhân của mình vững vàng giữa tâm bão.

Chia sẻ những điều mà bản thân mong muốn trong tương lai

Muốn hôn nhân bền vững, cần có một kế hoạch rõ ràng cho tương lai. Đừng kết hôn cho có, cho bằng bạn bằng bè. Bạn cần có trách nhiệm với cuộc hôn nhân, gia đình, bạn đời của mình.

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Cách giữ hôn nhân hạnh phúc là nói lên những kỳ vọng của bản thân trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên hãy nói rõ những nguyện vọng của bản thân cho nửa kia biết để cả hai thấu hiểu nhau hơn. Có câu tính trước bước không qua nhưng thà có tính toán còn hơn là nhìn về tương lai mù mịt không biết đường đi.

Không bắt đối phương phải thay đổi tính cách

Trong hôn nhân, vợ chồng đừng đòi hỏi sự hoàn hảo nơi nhau mà hãy biết chấp nhận hết những điều tốt lẫn xấu của người kia. Bạn không thể đòi hỏi bạn đời của mình phải thay đổi theo ý mình muốn.

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Vợ chồng đừng ép nhau thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

Bạn không có quyền bắt ép bạn đời thay đổi những tính cách của mình. Điều bạn nên làm đó là khuyên bảo và nhẫn nại chờ họ hoàn thiện những khuyết điểm của bản thân.

Nhớ lời thề ước

Nếu mệt mỏi, có ý định buông bỏ thì hãy nhớ về thời điểm cả hai bắt đầu. Nhớ về những lời thề ước và khoảng thời gian khó khăn, chật vật nhất, bạn sẽ có động lực nhiều hơn.

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Khi có khó khăn nên nhớ đến những lúc ban đầu - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân cần phải đủ kiên tâm để có thể đi thật dài, thật lâu với nhau. Với những người hễ khó một chút đã buông bỏ, hễ mệt một chút đã muốn dừng lại chấm dứt mọi chuyện, hôn nhân chắc chắn sẽ không bền lâu.

Thành thật với nhau về khoản thu nhập riêng

Vợ chồng đừng giấu giếm nhau, nhất là lương bổng. Bởi tài chính là yếu tố cơ bản nhất để giữ hôn nhân bền lâu. Không phải là để xem ai làm nhiều tiền hơn ai, ai giỏi hơn ai mà đó là sự tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau. Chỉ khi cả hai chân thành, hôn nhân mới lâu dài được.

Học cách thấu hiểu và bao dung

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Vợ chồng muốn hạnh phúc hãy học cách thấu hiểu và bao dung - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, ai cũng có khuyết điểm, không ai hoàn hảo cả. Muốn người kia tốt thì trước hết bạn phải tốt và muốn hôn nhân hạnh phúc, trước hết bạn phải biết lắng nghe, tha thứ. Thế nên thấu hiểu và bao dung là hai yếu tố rất cần thiết cho mỗi cặp vợ chồng.

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