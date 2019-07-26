Đàn bà thông minh biết cách khiến chồng toàn tâm toàn ý với mình mãi mãi nhờ chiêu này

Chuyện vợ chồng 26/07/2019 15:46

Đàn bà thông minh không tốn thời gian đánh ghen con giáp thứ 13, chỉ dùng những chiêu đơn giản này để khiến chồng toàn tâm toàn ý với mình mãi mãi.

Đàn bà thông minh nên học những chiêu nho nhỏ, đơn giản nhưng có thể chiếm được trái tim đàn ông một cách dễ dàng nhất. Khi đó, dù đi đâu chồng cũng nghĩ và nhớ đến vợ, kẻ thứ ba đừng hòng chen vào được.

Thương chồng nhưng đừng thể hiện quá rõ

Phụ nữ thương chồng đến mấy cũng đừng để anh ấy biết rõ. Nếu không, anh ấy sẽ đùa giỡn với tình cảm của bạn. Vì vậy hãy dùng chiêu lạt mềm buộc chặt để đàn ông vừa nể vừa yêu. Làm gì thì làm cũng đừng tỏ ra quá thương chồng. Đừng dành cả thanh xuân để cung phụng chồng.

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Đàn bà thông minh thương chồng nhưng không thể hiện quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Thương nhưng đừng nói ra, hãy phũ khi cần để anh ấy biết “sợ” không dám léng phéng bên ngoài. Đàn ông khi biết ai cần mình, họ sẽ càng phũ phàng. Biết vợ không thể sống thiếu mình, anh ấy sẽ càng dễ ngoại tình. 

Thả cho chồng tự do

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Phụ nữ thông minh không bao giờ bó buộc chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông càng giữ càng muốn đi, vì vậy đừng bó buộc chồng ở nhà. Họ thích tự do, bạn cũng cần thời gian dành cho mình. Vì vậy hãy để cho cả hai có những khoảng không gian riêng. Bạn có những mối quan hệ riêng và anh ấy cũng thế. 

Chiêu kéo thả

Nếu thời gian qua bạn đã cố gắng dùng trăm phương ngàn kế để gia đình được hạnh phúc, ấm êm, thì bây giờ hãy “quay lưng” lại. Khi đàn ông muốn kéo, bạn hãy thả để anh ấy biết bản thân cần giữ những gì, ai mới là người quan trọng. Khi đàn ông muốn thả, bạn hãy kéo để giữ hôn nhân của mình ở thế cân bằng nhất.

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Phụ nữ phải biết dùng chiêu lạt mềm buộc chặt - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thông minh không bắt buộc chồng nắm mãi sợi dây hôn nhân mà phải biết chơi đùa với trái tim của đàn ông. Lâu lâu phải cho anh ấy biết rằng bạn cũng có thể buông tay. Điều này như một thông điệp gửi đến chồng rằng, bạn là người mạnh mẽ sẽ không bao giờ cam chịu khi chồng vô tâm, phản bội.

Cho chồng quyết định việc trong nhà

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Phụ nữ khôn ngoan phải để chồng làm trụ cột gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Đây là hành động thể hiện sự tôn trọng của người phụ nữ dành cho chồng. Không ít đàn ông ngoại tình vì bị vợ "đè đầu, cưỡi cổ" ở nhà. Vì vậy hãy để anh ấy thể hiện vai trò trụ cột trong gia đình. Đừng làm mất thể hiện của chồng trước mặt người khác.

Những bí mật của chồng, phụ nữ khôn ngoan sống chết gì cũng phải ngó lơ

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Dưới đây là những điều phụ nữ khôn ngoan dù có tò mò đến mấy cũng phải ngó lơ, xem như không biết gì, bởi càng biết bạn càng bị xem thường và tổn thương.

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