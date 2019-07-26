Phụ nữ thời trẻ dốc hết ruột gan làm những điều này vì chồng con, về già chỉ biết dằn vặt bản thân

Phụ nữ hy sinh vì người khác quá nhiều mà không nghĩ đến bản thân mình, sớm muộn gì cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối và hối hận. Đặc biệt, chị em đừng dại làm những điều này.

Hơn nữa, thời trẻ bạn không nỗ lực hết mình để làm một việc gì đó, đến khi già sẽ cảm thấy tiếc nuối. Bởi cuộc sống của bạn sẽ nhạt nhẽo, không có chút gia vị đặc biệt nào.

Phụ nữ ngày nay chỉ ở nhà nội trợ thì thật sự khổ sở lắm. Đàn ông ra ngoài kiếm tiền, về nhà có quyền trút hết giận dữ lên bạn. Khi không kiếm được tiền thì bạn chỉ có thể im lặng chịu đựng chứ không dám lên tiếng.

Không biết chăm sóc ngoại hình

Thời trẻ dành hết thời gian chăm lo cho chồng, không quan tâm bản thân, về già bạn sẽ đau xót khi nhìn thấy nhan sắc, sức khỏe xuống dốc không phanh.

Phụ nữ thời trẻ nên biết chăm sóc bản thân nhiều một chút - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy khi còn thanh xuân, phụ nữ phải biết chăm sóc ngoại hình cũng như quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều một chút. Đừng mải mê tận tụy vì chồng con, hãy lắng nghe bản thân mình muốn gì và cần gì.

Không có thời gian chăm sóc ba mẹ

Đến khi cha mẹ mất đi rồi, bạn sẽ biết nỗi đau đó lớn đến dường nào. Khi không còn đấng sinh thành ở bên, bạn mới biết sự trống vắng đó đáng sợ bao nhiêu. Vì vậy hãy dành thêm thời gian cho người đã có công ơn dưỡng dục bạn kẻo sau này hối tiếc.

Phụ nữ nên hiếu kính với cha mẹ nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đừng mải mê tận tụy vì chồng con mà không có thời gian về ăn với cha mẹ một bữa cơm. Thời gian của cha mẹ không còn dài, họ không thể nào sống cả đời bên bạn.

Không liên lạc với bạn bè

Khi trưởng thành, cuộc sống khiến chúng ta mỗi người mỗi ngả. Vì chuyện gia đình, vì chồng con, vì công việc mà bạn dần quên đi việc duy trì hay liên lạc với bạn bè.

Bạn nên giữ liên lạc với bạn bè để có người an ủi, tâm sự khi mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Thời trẻ có thể bạn nghĩ việc đó không quan trọng. Nhưng khi về già, bạn sẽ hiểu được điều đó cô đơn đến dường nào. Khi cần có một người bạn để tâm sự, quanh đi quẩn lại chẳng thấy ai, đó là nỗi đau lớn nhất.