Những dấu hiệu báo động tình cảm vợ chồng có trục trặc, sớm muộn gì cũng đường ai nấy đi

Chuyện vợ chồng 29/07/2019 11:02

Dưới đây là những dấu hiệu hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng dần có khoảng cách, không còn muốn nói chuyện hay quan tâm đến nhau nữa, sớm muộn gì cũng đường ai nấy đi.

Hôn nhân đổ vỡ có rất nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như có tác động từ bên ngoài, cũng có thể ngấm ngầm từ bên trong, thậm chí đôi khi người trong cuộc cũng không nhận ra. Vì thế, hãy để ý những dấu hiệu này để vợ chồng cùng nhau tìm cách vượt qua, nếu không sẽ đánh mất nhau cả đời.

Không còn dành thời gian cho nhau

Ngày trước dù bận rộn đến mấy, bạn cũng sẽ dành thời gian để tâm sự, đi chơi với vợ, với chồng của mình. Nhưng giờ đây bạn không còn thiết tha gì trong việc đó nữa. Điều này đồng nghĩa với việc người kia chẳng còn chút giá trị gì trong lòng bạn.

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Vợ chồng không dành thời gian cho nhau, hôn nhân đổ vỡ rất nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Nếu sự tồn tại của người kia không còn khiến bạn cảm thấy rung động, hồi hộp hay có cảm giác thích thú, đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho việc vợ chồng bạn dần dần cách xa nhau.

Không còn muốn giao tiếp với nhau

Đến việc mở miệng nói chuyện với nhau cũng mệt, chứng tỏ bạn và người ấy đã hết tình cảm. Bởi trong hôn nhân điều quan trọng nhất là giao tiếp thoải mái cùng nhau. Cùng nói chuyện, lắng nghe tâm tư tình cảm của nhau, cả hai mới thấu hiểu và có động lực duy trì cuộc hôn nhân này.

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Hôn nhân đổ vỡ vì vợ chồng lười giao tiếp - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên nếu không còn muốn nói chuyện với nhau nữa thì có lẽ mọi chuyện sẽ sớm đến hồi kết thúc. Khi đã không thể hiểu nhau thì đổ vỡ cũng là chuyện sớm muộn phải xảy ra.

Không còn ưu tiên đối phương

Phụ nữ thương chồng, chuyện gì cũng coi chồng là ưu tiên hàng đầu. Đàn ông thương vợ cũng vậy. Nhưng khi bạn không còn dành cho người kia những điều tốt đẹp nhất, chắc chắn tình cảm vợ chồng đã có vấn đề. Điều này chứng tỏ một điều, bạn đã có niềm vui khác, hoặc trong lòng đã không còn xem trọng mối quan hệ này nữa.

Những dấu hiệu báo động tình cảm vợ chồng có trục trặc, sớm muộn gì cũng đường ai nấy đi - Ảnh 3
Hôn nhân đổ vỡ là vì cả hai không còn nghĩ đến nhau - Ảnh minh họa: Internet

Chiến tranh lạnh

Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường nhưng sau mỗi cuộc cãi vã, cả hai nhanh chóng làm lành thì mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng một khi đã chọn chiến tranh lạnh, chọn im lặng trong một khoảng thời gian dài, đồng nghĩa với việc vợ chồng của bạn sẽ dần có khoảng cách.

Khi không bên nào nhân nhượng hay nói chuyện trước chắc chắn bạn và người ấy đã không còn xem trọng nhau nữa. Đây là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của bạn sẽ kết thúc nhanh thôi.

Chuyện gì cũng muốn giấu

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Vợ chồng chuyện gì cũng muốn giấu, hôn nhân sẽ đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Khi không còn nhu cầu san sẻ cùng nhau, vợ chồng sẽ chẳng bao giờ đi với nhau lâu dài được. Trong hôn nhân, nếu có quá nhiều bí mật, đồng nghĩa với việc cả hai đã sớm xem nhau như người xa lạ. Mà xa lạ rồi thì chẳng bao giờ muốn biết thế giới của nhau có những gì và mối quan hệ này chỉ là người dưng chung giường.

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