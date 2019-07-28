Những lời nói của phụ nữ tưởng nhẹ nhưng đụng chạm đến lòng tự ái của đàn ông

“Anh làm việc nhà chậm chạp quá, em làm còn nhanh hơn”

Dưới đây là những lời nói khiến đàn ông buồn bã, tổn thương, phụ nữ khôn ngoan đừng bao giờ nói với chồng.

Đây là câu nói đại kỵ khi nhờ vả chồng làm việc gì đó giúp mình. Đàn ông vốn không khéo léo bằng phụ nữ, vì vậy bạn đừng nói những điều làm chồng tổn thương. Hãy dành cho chồng những lời khen ngợi, dù việc làm đó anh ấy chưa thực hiện được trọn vẹn hoặc còn khá vụng về. Hãy khen chồng để sau này anh ấy còn phụ giúp bạn.

Phụ nữ không nên đụng chạm đến lòng tự ái của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Đây là câu nói đụng chạm đến lòng tự tôn của đàn ông sâu sắc. Dù chỉ là nói đùa, nói giỡn nhưng có thể tổn thương người chồng của mình. Người nói không sao nhưng người nghe sẽ nghĩ lệch theo một hướng không tốt. Anh ấy sẽ nghĩ bạn xem thường năng lực của anh ấy, đến việc này cũng không làm được.

“Em không thích món quà này, đến em thích gì anh cũng không biết sao?”

Khi nhận quà, không thích bạn cũng đừng nên chê thẳng - Ảnh minh họa: Internet

Đây là câu nói vô duyên nhất của phụ nữ. Khi nghe được, đàn ông sẽ cảm thấy khó chịu vì công sức của mình không được ghi nhận. Thế nên phụ nữ nếu có không thích thì cũng đừng thể hiện ra mặt, đừng nói những câu khiến đàn ông cảm thấy buồn bã. Nếu chồng đã có lòng tặng, bạn nên khen để anh ấy vui.

“Anh có thôi việc nhậu nhẹt đi không?”

Phụ nữ khôn ngoan không bắt buộc đàn ông từ bỏ thói quen - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông uống vài chén với bạn bè vốn là chuyện bình thường, miễn anh ấy đừng làm những chuyện vượt quá giới hạn là được. Thế nên hãy dành cho chồng những lời khuyên thay vì lời trách móc nặng lời. Hãy khuyên anh ấy nên uống ít lại vì sức khỏe, đừng bắt buộc anh ấy phải bỏ ngay. Phụ nữ khôn ngoan phải biết tôn trọng những thói quen của chồng.

“Anh đừng làm phiền em”

Bạn nói câu này, chắc chắn anh ấy sẽ không làm phiền bạn nữa. Bởi khi đã đụng chạm đến lòng tự ái rồi, đàn ông sẽ chẳng bao giờ làm việc đó lần thứ hai. Đến khi đó, dù bạn có van xin anh ấy làm phiền thì anh ấy cũng chẳng màng.