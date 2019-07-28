Những lời nói của phụ nữ tưởng nhẹ nhưng đụng chạm đến lòng tự ái của đàn ông

Phụ nữ khôn ngoan không nói những lời đụng chạm đến lòng tự ái của đàn ông mà phải biết khéo léo lấy lòng cũng như giữ thể diện cho chồng mình.
- Đàn bà thông minh biết cách khiến chồng toàn tâm toàn ý với mình mãi mãi nhờ chiêu này
- Phụ nữ thời trẻ dốc hết ruột gan làm những điều này vì chồng con, về già chỉ biết dằn vặt bản thân
Dưới đây là những lời nói khiến đàn ông buồn bã, tổn thương, phụ nữ khôn ngoan đừng bao giờ nói với chồng.
“Anh làm việc nhà chậm chạp quá, em làm còn nhanh hơn”
Đây là câu nói đại kỵ khi nhờ vả chồng làm việc gì đó giúp mình. Đàn ông vốn không khéo léo bằng phụ nữ, vì vậy bạn đừng nói những điều làm chồng tổn thương. Hãy dành cho chồng những lời khen ngợi, dù việc làm đó anh ấy chưa thực hiện được trọn vẹn hoặc còn khá vụng về. Hãy khen chồng để sau này anh ấy còn phụ giúp bạn.
“Anh cũng làm được việc này cơ đấy”
Đây là câu nói đụng chạm đến lòng tự tôn của đàn ông sâu sắc. Dù chỉ là nói đùa, nói giỡn nhưng có thể tổn thương người chồng của mình. Người nói không sao nhưng người nghe sẽ nghĩ lệch theo một hướng không tốt. Anh ấy sẽ nghĩ bạn xem thường năng lực của anh ấy, đến việc này cũng không làm được.
“Em không thích món quà này, đến em thích gì anh cũng không biết sao?”
Đây là câu nói vô duyên nhất của phụ nữ. Khi nghe được, đàn ông sẽ cảm thấy khó chịu vì công sức của mình không được ghi nhận. Thế nên phụ nữ nếu có không thích thì cũng đừng thể hiện ra mặt, đừng nói những câu khiến đàn ông cảm thấy buồn bã. Nếu chồng đã có lòng tặng, bạn nên khen để anh ấy vui.
“Anh có thôi việc nhậu nhẹt đi không?”
Đàn ông uống vài chén với bạn bè vốn là chuyện bình thường, miễn anh ấy đừng làm những chuyện vượt quá giới hạn là được. Thế nên hãy dành cho chồng những lời khuyên thay vì lời trách móc nặng lời. Hãy khuyên anh ấy nên uống ít lại vì sức khỏe, đừng bắt buộc anh ấy phải bỏ ngay. Phụ nữ khôn ngoan phải biết tôn trọng những thói quen của chồng.
“Anh đừng làm phiền em”
Bạn nói câu này, chắc chắn anh ấy sẽ không làm phiền bạn nữa. Bởi khi đã đụng chạm đến lòng tự ái rồi, đàn ông sẽ chẳng bao giờ làm việc đó lần thứ hai. Đến khi đó, dù bạn có van xin anh ấy làm phiền thì anh ấy cũng chẳng màng.