Chồng ngoại tình đánh ghen làm gì cho bẩn tay, hãy nắm rõ những chữ ĐỪNG này để mạnh mẽ vượt qua

Phụ nữ yêu 29/07/2019 16:28

Dưới đây là những chữ ĐỪNG phụ nữ nên biết khi phát hiện chồng ngoại tình, nhờ đó bạn có thể bình thản, mạnh mẽ vượt qua cú sốc này.

Chồng ngoại tình, vợ khóc xong rồi thì hãy tự lau nước mắt và nắm rõ những chữ đừng này để có thể mạnh mẽ hơn. Bạn nên nhớ, không có nỗi đau nào mà không dứt, không có chuyện buồn nào mà không vượt qua được.

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Chồng ngoại tình, phụ nữ đừng nên khóc lóc quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

1. Đừng dùng thời gian quý báu của mình để suy nghĩ về kẻ bạc tình đó quá nhiều. Thay vì mất ăn mất ngủ, nghĩ cách đối phó thì hãy ăn ngon, ngủ khỏe để xinh đẹp hơn.

2. Đừng cố tìm cách liên lạc với người phụ nữ kia để đánh ghen hay đe dọa. Thứ nhất, người đàn ông tệ bạc kia không đáng để bạn níu kéo. Thứ hai là vì chuyện này không đáng để bạn nhọc công, tốn sức như vậy.

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Phụ nữ đừng tự thu mình lại, tránh né những lời khuyên của bạn bè, người thân - Ảnh minh họa: Internet

3. Đừng khóc lóc rồi thu mình lại, tránh né những lời động viên của người khác. Bởi làm như vậy chỉ khiến bạn ngày càng mệt mỏi hơn mà thôi. Chồng ngoại tình là lỗi của anh ta, cớ gì bạn phải hành hạ bản thân mình? Tại sao không sống thật tốt để người đàn ông đó cũng như "kẻ thứ ba" phải ghen tỵ?

4. Đừng nói xấu chồng với bất cứ ai. Đặc biệt đừng mang chuyện chồng ngoại tình rêu rao khắp nơi. Cứ mặc kệ đi, nên nhớ "người đang làm, trời đang nhìn". Vả lại đi kể khắp nơi không giúp bạn vơi nỗi buồn mà còn khiến người khác có cái nhìn không tốt về bạn. Người ta chưa hẳn đã hiểu nỗi đau của bạn. 

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Phụ nữ đừng vì chồng ngoại tình mà đi ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

5. Đừng “ông ăn chả, bà ăn nem”. Chồng ngoại tình, bạn đừng vì nóng giận mà làm những chuyện bán rẻ lương tâm của mình. Có nhiều chị em nghĩ cách trả thù chồng. Muốn trả thù, hãy chọn cách khôn ngoan một chút. Đừng dấn thân vào con đường ngoại tình, bởi đàn ông phản bội còn có đường quay về, đàn bà một khi đã lầm đường thì đừng mong quay lại.

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Phụ nữ hãy mạnh mẽ vượt qua cú sốc chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

6. Đừng dùng cái chết để đe dọa chồng. Phụ nữ phải mạnh mẽ vượt qua cú sốc này, đừng lấy tính mạng của mình ra đe dọa để khiến chồng phải quay về. Bởi có những người đàn ông tàn nhẫn lắm. Bạn có chết trước mặt, họ cũng chẳng quan tâm đâu.

7. Đừng bắt ép bản thân phải tha thứ. Nếu chồng phạm lỗi lần đầu và có ý muốn quay về, bạn hãy cho anh ấy một cơ hội làm lại. Còn nếu người đàn ông đó vẫn chấp mê bất ngộ, bạn cũng nên buông tay. Cuộc đời vẫn còn dài, bạn hãy tìm niềm vui khác cho mình. 

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