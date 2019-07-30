Những hành động làm hư chồng, có ít nhất 2 điều phụ nữ nào cũng đã làm

Chuyện vợ chồng 30/07/2019 15:43

Vợ thương chồng càng nhiều thì càng vô tình làm hư chồng lúc nào không hay. Đa số phụ nữ thường mắc phải những sai lầm này khiến cả đời khổ sở không dứt.

Dưới đây là những hành động vợ thương chồng thường làm, nhưng đó không phải là việc gì hay ho. Ngược lại, điều này càng khiến người đàn ông càng ỷ lại, thiếu trách nhiệm.

Tha thứ quá nhiều

Phụ nữ tha thứ một lần còn giữ lại được tôn nghiêm nhưng khi đã bao dung đến lần thứ hai, lòng tự tôn đã mất. Phản bội một lần có thể là do chồng bạn lạc lối. Nhưng đến lần thứ hai, thứ ba và nhiều lần sau thì chắc chắn anh ấy không phải kiểu nai tơ ngơ ngác.

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Vợ thương chồng đến mấy cũng đừng u mê tha thứ nhiều lần - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên tha thứ lần đầu là bao dung, lần sau là ngu ngốc. Phụ nữ càng tha thứ nhiều lần càng bị đàn ông xem thường. Và đây là hành động làm hư chồng mà nhiều phụ nữ thường hay mắc phải.

Ôm đồm hết việc nhà

Nhiều chị em thương chồng đến mức chẳng cho chồng đụng đến việc nhà. Họ nghĩ đàn ông làm những việc lớn lao, còn phụ nữ thì phải làm việc nhà.

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Đừng dại ôm hết việc nhà trong khi chồng vui chơi, gái gú bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên phụ nữ ơi, càng thương chồng bằng cách này càng khiến anh ấy lười biếng, ỷ lại. Khi không có bạn bên cạnh, anh ấy sẽ không biết tự chăm sóc bản thân. Khi bạn mệt mỏi, bệnh tật, anh ấy chẳng biết cách chăm sóc cho bạn. Bởi việc gì vợ cũng làm thì chồng chẳng biết gì ngoài ăn, ngủ và đi làm kiếm tiền.

Cho chồng giữ quá nhiều tiền

Để chồng thoải mái trong chi tiêu nhưng không có nghĩa là để anh ấy tiêu hoang. Bởi đàn ông có tiền trong tay rất dễ sinh tật như cờ bạc, rượu chè, gái gú… Tuy nhiên người phụ nữ nào cũng sợ chồng mình mất mặt với bạn bè nên thường để chồng thoải mái, rủng rỉnh tiền trong túi.

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Phụ nữ đừng cho chồng có cơ hội giữ nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng phụ nữ nên nhớ, đàn ông có điều kiện dễ sa ngã. Khi có nhiều tiền trong tay, đàn ông sẽ không suy nghĩ đắn đo mà vung tay quá trán, tiền có chất thành núi cũng bị anh ấy tiêu hết.

Khi bệnh cũng cố gắng thỏa mãn chồng

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Phụ nữ phải biết bảo vệ sức khỏe của bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Đây là việc làm dại nhất của phụ nữ khiến chồng coi thường. Một người khôn ngoan sẽ nghĩ đến bản thân mình trước chứ không tìm mọi cách để lấy lòng chồng. Họ quý trọng sức khỏe của bản thân chứ không đáp ứng yêu cầu của chồng mọi lúc mọi nơi. Bởi làm như vậy càng khiến đàn ông có thói xấu muốn ra lệnh và bắt vợ phải phục tùng mình.

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