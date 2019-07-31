Phụ nữ lấy chồng chỉ cần bão dừng sau cánh cửa, còn đàn ông lại muốn giăng buồm đối mặt với sóng dữ

Phụ nữ lấy chồng, bình yên là thứ họ cần nhất. Họ chỉ cần bão có thể dừng sau cánh cửa, còn đàn ông lại muốn đối mặt với những đợt sóng dữ ngoài kia.

Trong hôn nhân, phụ nữ và đàn ông có nhiều suy nghĩ rất khác nhau. Phụ nữ lấy chồng rồi chỉ muốn an phận bên chồng con. Trong khi đó, ngoài trách nhiệm làm cha, làm chồng, đàn ông lại muốn đương đầu với những thử thách bên ngoài. Đàn ông vốn dĩ không an phận, trái tim luôn xao động và chân lúc nào cũng muốn cất bước. Nhưng chẳng thể trách được, nam nhi chi chí đâu thể ở nhà ru rú trong xó bếp hay làm những việc nhỏ.

Phụ nữ lấy chồng luôn muốn bão dừng sau cánh cửa - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông có ước mơ, có mục tiêu, muốn giữ chân họ ở bên cạnh suốt đời là điều khó khăn. Tuy nhiên phụ nữ chỉ mong sau tất cả, họ có thể trở về nhà và trong tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến vợ con, vậy là đủ. Phụ nữ chẳng mong gì hơn ngoài việc có được tấm chồng tử tế, đi đâu làm gì cũng ý thức được bản thân đã có vợ. Trong khi đó, đàn ông cầu giàu sang, bởi họ đã từng hẹn thề sẽ cho vợ một cuộc sống đủ đầy nhất. Cũng vì vậy mà nhiều người làm việc bán mạng để thực hiện lời hứa của mình. Với họ, đàn ông không có bản lĩnh, không thể nuôi nổi người phụ nữ của mình thì xem như vứt đi.

Đàn ông thì lại thích đối mặt với thử thách - Ảnh minh họa: Internet Tự dưng tôi nhớ đến câu chuyện của anh bạn thân. Nhiều lần tôi thắc mắc rằng tại sao anh ấy cưới vợ rồi nhưng vẫn tăng ca, làm thêm việc? Những việc người khác không muốn làm, anh ấy sẵn sàng làm. Ai bận không thể đi công tác, anh đều nhiệt tình đi thay. Tôi đã từng thắc mắc, tại sao anh không về nhà cùng vợ, không lẽ mối quan hệ của họ có vấn đề? Hóa ra vợ anh đang mang thai, anh phải làm nhiều hơn để kiếm tiền lo cho đứa con của mình sau này. Ngày xưa, vợ anh đã cực khổ nhiều rồi, bây giờ anh muốn bù đắp lại cho cô ấy. Phụ nữ lấy chồng chỉ cần bình yên - Ảnh minh họa: Internet Lúc này tôi mới biết gánh nặng trên vai của mỗi người đàn ông rất lớn. Trong hôn nhân, phụ nữ chỉ thích bình yên, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, chỉ cần vợ chồng ở bên nhau. Nhưng đàn ông lại không nghĩ vậy. Đàn ông và phụ nữ trong hôn nhân có suy nghĩ rất khác nhau - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông nghĩ muốn hạnh phúc thì phải có tiền, có sự nghiệp mới lo được cho vợ con của mình. Đàn bà thích bình yên, còn đàn ông muốn đương đầu với sóng dữ.

Chẳng phải ngoại tình, đàn ông một mực đòi ly hôn vợ vì không chịu đựng được những điều này Nhiều người nghĩ chỉ có ngoại tình đàn ông mới đòi ly hôn. Trên thực tế, chồng chán vợ còn vì những lý do này.

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