Những thứ đặt trên bàn thờ tháng cô hồn sẽ mang lại vận xấu khiến gia chủ hao tài tốn của

Đèn chớp nháy là vật cấm kỵ, mang lại xui xẻo trong tháng cô hồn . Nếu gia chủ trang trí dây đèn chớp nháy trên bàn thờ sẽ dễ gặp hạn. Về mặt công việc, họ dễ gặp phải nhiều chuyện trắc trở, tiểu nhân quấy phá. Gia đạo thì không yên ổn, vợ chồng, anh chị em cãi nhau không dứt.

Chưng trái cây giả trên bàn thờ mang ý nghĩa không tôn trọng thần linh, ông bà tổ tiên của mình. Nếu gia chủ nào chưng vật này sẽ khiến gia đình gặp nhiều rắc rối, bất đồng quan điểm trong mọi việc. Nhất là trong chuyện tiền bạc, bạn làm việc khổ sở, khó khăn đến mấy cũng không đủ tiền tiêu xài. Thậm chí còn bị tiểu nhân hãm hại, quấy phá trong chuyện làm ăn.

Hoa giả

Trong tháng cô hồn, gia chủ tuyệt đối không được chưng hoa giả. Nếu không, bạn được cho là không tôn trọng thần linh, ông bà tổ tiên của mình. Vì vậy gia đình dễ gặp vận xui đeo bám.

Chưng hoa giả thể hiện thái độ không tôn trọng bề trên nên gia đạo khó thoát khỏi nghèo khổ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đặt hoa giả trên bàn thờ tháng cô hồn, khi bước về nhà, bạn sẽ gặp nhiều chuyện buồn bực vì âm khí trong nhà quá nặng nề. Điều này khiến cho không khí trong nhà bạn không mấy vui vẻ, công việc của vợ chồng bạn không suôn sẻ như mong đợi.

Trái cây chín nẫu

Theo quan niệm dân gian, khi dâng kính tổ tiên, thần linh, gia chủ không nên dâng trái cây chín nẫu. Bởi điều này không thể hiện sự tôn trọng đối với bề trên. Nếu chưng trái cây quá chín, bị dập, hư trong tháng cô hồn, gia đình bạn sẽ rơi vào bế tắc, tiền bạc không cánh mà bay.

Chưng trái cây chín nẫu trên bàn thờ mang lại nhiều xui xẻo - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt những vụ làm ăn, đầu tư cũng không thuận lợi. Bạn dễ bị người khác lừa gạt tiền bạc khiến tâm trạng, sức khỏe xuống dốc trầm trọng. Do đó, chỉ nên chưng những loại trái cây tươi, có màu sắc đẹp để thể hiện lòng thành của mình.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm