4 loại cây để bàn thờ nhà 'nghèo rớt mồng tơi’ cũng phất lên giàu có, nhà giàu tài lộc tăng gấp 10 lần

Bàn thờ vốn là nơi thiêng liêng thể hiện lòng thành của con cháu hướng về ông bà tổ tiên và Thần Phật. Đây là các loại cây để bàn thờ rước tài lộc, mang may mắn bình an về nhà đồng thời thể hiện sự tôn kính với bậc bề trên.

Theo phong thủy, cây đế vương sẽ mang đến tài lộc, may mắn cho gia chủ. Thậm chí có thể đánh bay những vận xui đang đeo bám chủ nhà cũng như thanh lọc không khí vô cùng tốt.

Cây phú quý

Cây phú quý mang nhiều may mắn đến cho gia đình. Đặc biệt những gia đình nào đang có chuyện xui hoặc làm ăn hoài không thấy dư dả tiền bạc, chưng loại cây này trong nhà sẽ mang lại lộc khí. Loại cây phong thủy này giúp cho gia chủ bình an, may mắn, sự nghiệp thăng tiến không ngừng.

Cây phú quý mang lại sự thịnh vượng cho gia chủ - Ảnh minh họa: Internet

Gia đình nào đang có chuyện không may hoặc nghèo khổ, loại cây này sẽ giúp cải vận, tiền bạc đổ về không ngừng. Loại cây này không chỉ mang tiền đến mà còn giúp thanh lọc không khí, xua tan âm khí trong nhà.

Cây phất dụ xanh

Khi trồng loại cây này, gia chủ nên đặt theo hướng Đông hoặc Đông Nam. Vì hướng này có ánh sáng thích hợp, cây sẽ hấp thụ tốt hơn. Đặc biệt khi đặt trên bàn thờ, gia chủ sẽ mang lộc về cho gia đình. Nếu gia đình nào đang khó khăn về chuyện tiền bạc thì chẳng mấy chốc tiền lại đổ về.

Cây phất dụ xanh mang lại sự giàu có cho gia chủ - Ảnh minh họa: Internet

Còn nếu gia đình nào giàu có thì càng trở thành đại gia, nắm trong tay số tiền lớn. Nhà nào trồng loại cây này thường có nhiều may mắn về mặt tiền tài. Vợ chồng hạnh phúc, anh em hòa thuận, công việc cũng vô cùng suôn sẻ. Tuy nhiên trồng loại cây này, bạn nên tỉa bớt lá để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cây vạn lộc

Cây vạn lộc giúp gia đạo ngày càng ấm êm, giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Loại cây này mang nhiều may mắn và tài khí về cho gia đình. Bạn nên đặt loại cây này trong nhà để thu hút tài lộc, cầu mong cho công việc ngày càng thuận buồm xuôi gió. Gia đạo hanh thông, tiền tài đổ về đều đặn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm