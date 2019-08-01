Chỉ đàn bà dại mới không đòi hỏi những thứ này từ chồng

Đàn bà dại luôn im lặng cam chịu, đàn bà khôn luôn biết đòi hỏi những thứ này từ chồng. Họ biết cách cư xử khôn khéo, không khiến chồng cảm thấy khó chịu mà còn đáp ứng toàn bộ những yêu cầu của mình.

Sự tôn trọng là yếu tố rất quan trọng trong hôn nhân. Cả hai phải biết nghĩ cho nhau, đó là bí quyết giúp vợ chồng hạnh phúc . Nếu cứ ích kỷ nghĩ cho bản thân và luôn giấu giếm nhau thì chẳng khác nào “người dưng chung giường”.

Đàn bà khôn ngoan luôn biết giá trị của bản thân. Trong những cuộc tranh cãi, họ luôn đòi sự tôn trọng, công bằng nơi người chồng. Họ không nín nhịn vô cớ, không để người khác đụng chạm đến lòng tự tôn. Còn đàn bà dại chỉ im lặng, chịu đựng được bao nhiêu thì chịu chứ không dám lên tiếng phản bác lại.

Lòng tin và sự chung thủy

Sự chung thủy của đàn ông rất quan trọng, phụ nữ nên đòi hỏi - Ảnh minh họa: Internet

Đây là yêu cầu không hề quá đáng. Phụ nữ có quyền lên tiếng đòi hỏi sự chung thủy và lòng tin nơi chồng. Hãy mạnh dạn nói ra mong muốn của mình, nếu cứ im lặng thì anh ấy sẽ mặc nhiên làm tổn thương bạn. Hãy đòi hỏi sự thủy chung nơi chồng để anh ấy ý thức được bản thân là người đàn ông có vợ.

Sự bình đẳng

Phụ nữ và đàn ông trong hôn nhân phải bình đẳng, không ai hơn, cũng chẳng ai thua. Cả hai phải đặt nhau ở vị trí ngang bằng mới có thể cùng nói chuyện, cùng chia sẻ, như vậy mới mong hạnh phúc.

Trong hôn nhân, vợ chồng bình đẳng mới hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Giả sử chồng không hề tôn trọng vợ, luôn xem vợ là osin thì có yêu nhau đến mấy cũng sớm kết thúc. Thế nên phụ nữ hãy đòi quyền bình đẳng cho mình, bởi bạn cũng có quyền được lên tiếng, quyền ra quyết định trong gia đình.

Phụ nữ đừng chỉ im lặng mặc chồng sắp đặt, ra lệnh sao cũng được. Người không biết đòi hỏi ở chồng những điều này thì quá dại. Đàn bà khôn sẽ không im lặng khi cảm thấy bất công, sẽ không nín nhịn để người khác xem thường.