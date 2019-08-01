Phụ nữ 40 tuổi chẳng cần phải tài ba hơn ai, chỉ cần giỏi những thứ này là đủ

Phụ nữ 20 tuổi muốn giỏi hơn những bạn bè cùng trang lứa. Giỏi làm việc, giỏi kiếm tiền, giỏi tìm cho mình một người yêu tử tế. Phụ nữ 30 tuổi cần giỏi trong việc chăm chồng, chiều con, làm tốt vai trò làm mẹ, làm vợ, làm dâu của mình. Tuy nhiên phụ nữ 40 tuổi chẳng cần phải cố gắng giỏi những điều đó đâu, chỉ cần giỏi những thứ này là được.

Phụ nữ 20 giỏi lấy lòng người khác, phụ nữ 30 tuổi giỏi làm hài lòng chồng con. Nhưng khi ở độ tuổi 40, bạn chỉ cần giỏi làm hài lòng bản thân là được, chẳng cần gì hơn. Bởi ở độ tuổi này, phụ nữ cầu mong gì hơn ngoài một sức khỏe tốt, một cách suy nghĩ tích cực về việc chăm sóc bản thân mình.

Ở độ tuổi 40, phụ nữ chẳng cần phải phấn đấu để hơn thua với ai, chỉ cần hơn mình thời trẻ. Không cần phải so bì chiếc túi, cái quần với người này người kia. Họ chỉ cần giỏi nuông chiều những cảm xúc của bản thân, không muộn phiền vì bất cứ ai.

Giỏi cân bằng cảm xúc

Không sân si, không nổi giận, đó là điều mà phụ nữ 40 nhất định phải làm được. Thời 20 tuổi, bạn có thể nóng giận, nổi trận lôi đình mỗi khi có người khiến bạn khó chịu. Thời 30 tuổi, bạn có sức chịu đựng giỏi hơn nhưng vẫn không thể nào kiềm chế được cơn thịnh nộ của bản thân. Nhưng đến năm 40 tuổi, nhất định bạn phải giỏi trong việc cân bằng cảm xúc của mình.

Phụ nữ nên giỏi cân bằng cảm xúc - Ảnh minh họa: Internet

Dù người ta có nói gì khiến bạn khó chịu, không vui cũng nhất định phải kiềm chế, không được nổi giận. Hoặc khi thấy ai đó khoe về cuộc sống của mình, bạn cũng không nên sân si làm gì. Hãy giữ lòng bình lặng như mặt hồ lặng gió, bởi bạn vốn không thiếu gì, tại sao cứ đi tỵ nạnh với người khác?

Giỏi làm người khác yêu mến

Đàn bà 40 dở gì cũng được, nhưng phải giỏi trong việc khiến người khác phải yêu mến, nể phục mình. Ở độ tuổi này, nếu bạn không có được một người nể mình có thể xem là 1 thất bại.

Phụ nữ 40 hãy làm người khác yêu mến - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn làm người khác nể phục, đó mới là phụ nữ bản lĩnh. Cuộc đời phụ nữ 40 chẳng mong gì hơn việc ở ngoài có người thương mến, về nhà được chồng con quan tâm. Vậy là quá đủ đầy!