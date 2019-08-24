Những điều khiến phụ nữ trở nên ‘kém duyên, kém sắc’ trong mắt đàn ông

Cuộc đời phụ nữ có những hành động và lời nói nhất định không được làm trước mặt bất cứ ai, nhất là người đàn ông mình yêu. Bởi điều đó sẽ làm mất hình tượng người phụ nữ khí chất của bạn.

Đồng thời khi nói chuyện cũng phải có chừng mực, đừng ăn nói cộc lốc làm mích lòng người đối diện. Dù không thích họ đến mấy, bạn cũng nên dùng thái độ nhã nhặn nhất để tiếp chuyện.

Phụ nữ khi ăn uống, nhai hết thức ăn trong miệng rồi hãy nói. Một là vì không tốt cho sức khỏe , hai là vì nhìn rất kém duyên, kém sắc trước mặt người khác.

Chửi thề

Phụ nữ mở miệng ra là nói những lời thô tục sẽ khiến đàn ông chạy dài. Chửi thề không giúp bạn thể hiện được cá tính của bản thân mà còn khiến người đối diện cảm thấy khó chịu.

Phụ nữ khôn ngoan không chửi thề - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù có thể không có ý xấu nhưng người mở miệng là chửi thề thường bị người khác đánh giá không tốt. Thế nên hãy biết tiết chế lại lời nói của mình. Hãy là người phụ nữ vạn người mê bằng cách ăn nói khéo léo, đúng chừng mực.

Ăn hiếp kẻ yếu thế

Phụ nữ đừng bao giờ hạ bệ danh dự của người khác. Bởi vì làm điều này, chưa chắc bạn đã đạt được những gì bản thân mong muốn, ngược lại còn bị người khác khinh bỉ và xem thường.

Phụ nữ đừng ỷ mạnh hiếp yếu làm tổn thương người khác - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy phụ nữ khôn ngoan phải biết cách cư xử, chuyện của người khác đừng xen vào, đừng tỏ ra khinh thường bất cứ ai. Bởi cuộc đời này không ai hoàn hảo, bạn cũng không hoàn hảo nên đừng xem thường người khác.

Bạc đãi cha mẹ

Muốn biết người phụ nữ đó có tốt hay không, chỉ cần nhìn vào cách cư xử với những người xung quanh. Người bạc đãi cha mẹ, cư xử khiếm nhã với người khác không phải là người tốt. Và đây là điều mà đàn ông ghét nhất ở một người phụ nữ.

Kiêu ngạo, tự tin thái quá

Phụ nữ đừng quá kiêu ngạo - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông sợ nhất kiểu phụ nữ tự cho mình tài giỏi rồi khoe mẽ, lấn lướt người khác. Họ đặc biệt không thích kiểu người lúc nào cũng xem mình là vụ trũ, là trung tâm của thế giới. Thế nên phụ nữ hãy biết học cách khiêm tốn trong tất cả mọi việc. Càng sống khiêm tốn, bạn sẽ càng đạt được nhiều thành công.