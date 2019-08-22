Trước khi ngoại tình, đàn bà hãy nghĩ đến những điều này

Phụ nữ yêu 22/08/2019 15:33

Đừng vì một hai lần chán chồng, cũng đừng vì ham mê sự ấm áp nơi người đàn ông khác mà trở thành người đàn bà ngoại tình.

Dưới đây là những điều đàn bà ngoại tình nên nghĩ tới trước khi dấn thân vào con đường không lối thoát này.

Ám ảnh chuyện giường chiếu với chồng

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Đàn bà ngoại tình nên nghĩ đến việc nằm bên cạnh chồng sẽ có cảm giác gì? - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã lên giường với người đàn ông khác, bạn chẳng còn thiết tha gì đến việc nằm cạnh chồng. Một là vì mặc cảm tội lỗi, hai là vì bản thân không thể nào quên được bóng hình của người đàn ông kia. Khi đó, hạnh phúc gia đình sẽ không còn. Thế nên đàn bà chán chồng đến mấy cũng đừng dại đẩy mình vào con đường "có đi không có về này".

Con cái sẽ như thế nào?

Khi biết mẹ ngoại tình, con cái của bạn sẽ nghĩ như thế nào? Liệu chúng có tha thứ, hay luôn thầm oán trách, xem thường bạn? Đây là điều quan trọng mà ai cũng phải một lần suy nghĩ đến.

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Hãy nghĩ đến con cái trước khi ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Bởi ngoại tình là con đường đi thì dễ về mới khó. Khi đó bạn sẽ không thể tránh được sự mỉa mai của người đời, sự oán trách của những đứa con mình đứt ruột sinh ra. Chúng sẽ chịu nhiều mặc cảm khi có một người mẹ ngoại tình.

Cha mẹ của bạn sẽ như thế nào?

Khi nghe tin con gái mình phản bội chồng, đố có người cha người mẹ nào chấp nhận được. Họ sẽ cảm thấy xấu hổ với bà con dòng họ, có lỗi với gia đình sui gia. 

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Cha mẹ vốn không có lỗi, đừng để họ cảm thấy xấu hổ với mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời này là vậy, chẳng cần biết nguyên nhân là gì, người ta chỉ nhìn vào kết quả. Bạn làm sai thì suốt đời mang tiếng. Thế nên phụ nữ làm gì cũng được, hãy nghĩ đến cha mẹ của mình. Họ không có lỗi gì để phải chịu tiếng xấu vì con.

Bản thân sẽ đi về đâu?

Hãy tự hỏi “mình sẽ đi về đâu”. Sau khi ngoại tình, bạn sẽ có được hạnh phúc hay chỉ là những nỗi đau kéo dài dai dẳng? Chồng con có chấp nhận để bạn quay về hay không, hay chỉ là những ánh mắt khinh bỉ?

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Trước khi ngoại tình, đàn bà hãy nghĩ con đường sau này của bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn trọng sĩ diện, họ sẽ không tha thứ cho việc vợ ngoại tình. Thế nên hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi chọn con đường đau khổ này, đàn bà ơi!

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Từ khóa:   vợ ngoại tình đàn bà chán chồng

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