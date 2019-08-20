Đọc vị những điều đàn ông ‘miệng nói không nhưng lòng bảo có’, phụ nữ nên biết

Đừng tự hào rằng bạn hiểu người đàn ông của mình 100%. Bởi đàn ông cũng giống như phụ nữ, luôn có những bí mật không thể bật mí được. Có những câu đàn ông "nói vậy mà không phải vậy", phụ nữ nên biết để thấu hiểu người bạn đời của mình hơn.

Vì thế, vợ tinh tế đừng hỏi chồng quá nhiều, chỉ cần ở bên cạnh, làm bờ vai để anh ấy dựa vào là được. Đàn ông rất trọng sĩ diện, vì vậy họ khó mở lời thở than với vợ. Chỉ những cô vợ tinh tế mới có thể thấu hiểu và cùng chồng vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó.

Đàn ông dù có khó khăn đến mấy miệng cũng bảo không sao. Nhưng thực tế họ đang phải gánh chịu rất nhiều áp lực. Thế nên phụ nữ khôn ngoan nên biết những nỗi vất vả của chồng.

“Anh với cô ấy chỉ là đồng nghiệp”

Nam nữ vốn không hề tồn tại tình bạn đơn thuần - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đàn ông có nhiều cử chỉ thân mật với một người khác giới, chắc chắn mối quan hệ của cả hai không đơn giản. Giữa nam và nữ vốn không tồn tại tình bạn thuần túy. Thế nên đàn ông ngoài miệng chối bay chối biến về mối quan hệ ngoài luồng với người đàn bà khác, nhưng bên trong thật tâm đã có dây mơ rễ má. Vì vậy vợ khôn ngoan nên biết để đề phòng kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc gia đình của mình.

“Anh không có ai ngoài em”

Đàn ông miệng lưỡi ngọt ngào, trước mặt nói chỉ có vợ nhưng quay lưng đi đã vội ôm người khác. Thế nên cuộc đời phụ nữ có hai điều nhất định phải nhớ. Một là không ở nhà nội trợ, hai là không tin tưởng vào lời thề ước của chồng.

Đàn ông miệng lưỡi ngọt ngào, phụ nữ đừng nên tin quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà bản lĩnh đừng tin vào những lời chót lưỡi đầu môi của đàn ông. Ngoài miệng họ hứa hẹn chung thủy, nhưng trong lòng có thể chứa nhiều hình bóng khác, chứ không phải chỉ có một mình bạn.

“Anh không bao giờ nói dối em”

Phụ nữ đừng vì lời hứa của đàn ông mà nghiêng ngả - Ảnh minh họa: Internet

Dù ít hay nhiều, ai cũng có lần phải nói dối trong cuộc đời. Ai bảo mình không bao giờ nói dối thì chẳng đáng tin. Nếu chồng nói không bao giờ nói dối bạn, chắc chắn anh ấy đang muốn che giấu chuyện gì đó.