Phụ nữ lấy chồng không sợ khổ nhờ vào ba điều này: Lười – Đơn giản – Không phụ thuộc

Phụ nữ yêu 20/08/2019 14:37

Phụ nữ lấy chồng ai cũng sợ khổ, nhưng hãy yên tâm, chỉ cần nhớ thật kỹ ba điều này, suốt đời bạn sẽ sống trong nhung lụa, thảnh thơi đến già.

Không cần sợ cuộc sống làm dâu, làm vợ và làm mẹ, phụ nữ lấy chồng nắm vững những điều này, dù có khó khăn đến mấy cũng sẽ vượt qua được, cuộc sống càng về sau càng sung túc, an nhàn.

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Phụ nữ lấy chồng nhớ rõ 3 điều này để được an yên - Ảnh minh họa: Internet

Lười

Người đàn bà khôn ngoan phải biết lười và tỏ ra không biết gì khi cần thiết. Bạn cũng là con người chứ không phải máy móc cứ làm việc quần quật suốt ngày không ngơi tay. Do đó, bạn phải biết lười biếng khi cần. 

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Phụ nữ lười một chút cũng chẳng chết ai - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy khi mệt mỏi hãy nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Dừng lại hết những việc đang làm dang dở và tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn. Một ngày không chăm lo chồng con cũng chẳng sao, họ có thể tự lo liệu được. Một ngày bạn không nấu cơm, họ có thể đi ăn bên ngoài. Ngành nghề nào cũng có ngày giờ nghỉ ngơi, làm vợ, làm mẹ cũng không ngoại lệ. 

Đơn giản

Phụ nữ muốn hạnh phúc đừng phức tạp hóa vấn đề. Có câu cứ suy nghĩ đơn giản, cuộc đời của bạn tự dưng sẽ an yên. Có những thứ nên tiết chế lại, không nên làm quá lên để rồi rước khổ sở cho mình. 

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Phụ nữ muốn hạnh phúc hãy suy nghĩ đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Chẳng hạn như việc chồng ngoại tình, đừng lồng lộn đánh ghen hoặc tìm mọi cách níu giữ chồng. Hãy dành thời gian làm đẹp, vui vẻ bên con cái, vậy là hạnh phúc. Phụ nữ vốn có tính lo xa, lo sâu, vì vậy mà cứ buồn phiền, rầu lo. Từ nay cứ đơn giản hóa mọi việc để bản thân được thảnh thơi hơn.

Không phụ thuộc

Dù là vợ chồng, dù mọi thứ trong nhà đều là của chồng công vợ, nhưng phụ nữ nhất định phải tự chủ tài chính. Phụ nữ kiếm được tiền mới có tiếng nói trong gia đình. Kiếm được tiền mới được tôn trọng. Vì vậy lấy chồng hay chưa cũng phải làm việc, tiêu xài chính đồng tiền mình làm ra mới có ý nghĩa.

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Phụ nữ bản lĩnh phải tự chủ tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ thất bại nhất là ở nhà chồng nuôi. Tệ hại nhất là nghe những lời ngọt ngào của đàn ông để chọn cuộc sống nội trợ. Phụ nữ không có tiền trong tay khổ lắm, không tự chủ được tài chính chẳng khác nào biến hôn nhân thành nấm mồ chôn chính bản thân mình.

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Từ khóa:   chồng ngoại tình đàn bà khôn ngoan

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