6 câu NỊNH chồng cực hiệu quả, vợ khôn nên học hỏi để được cung phụng như bà hoàng

Muốn gia đình hạnh phúc, chồng cung phụng vợ như bà hoàng, phụ nữ khôn ngoan đừng suốt ngày nói những câu thô lỗ, sỗ sàng, mà hãy biết nịnh đúng thời điểm để làm tan chảy trái tim chồng.

Đàn ông ai cũng thích được vợ khen ngợi. Chỉ cần nghe được lời khen từ vợ, họ sẽ có động lực hơn trong công việc. Vì vậy đàn bà thông minh hãy biết nịnh chồng bằng những lời này, một phần để giữ lửa hôn nhân, phần còn lại để tình cảm vợ chồng vẫn nguyên vẹn như khi còn yêu.

Phụ nữ hãy khen ngợi chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông làm trụ cột gia đình vốn có rất nhiều áp lực. Vì vậy bạn hãy khen chồng để anh ấy cảm thấy vui hơn. Chẳng hạn như khi bạn nhờ chồng làm việc gì đó. Hãy khen chồng “anh thật tốt bụng” để anh ấy cảm thấy bản thân có giá trị và biết được bạn tôn trọng anh ấy như thế nào.

“Anh là người cha tốt nhất”

Phụ nữ hãy khen chồng giỏi để làm động lực cho anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài việc muốn được khen là người giỏi giang, thành đạt, đàn ông còn muốn được vợ công nhận vai trò làm cha của anh ấy. Bởi có nhiều người thường cảm thấy mặc cảm vì con bám mẹ hơn bám cha. Họ cảm thấy mình không có vị trí bằng vợ trong lòng con cái. Vì vậy vợ hãy khen chồng để tạo động lực cho anh ấy tiếp xúc với con nhiều hơn.

“Không có anh, em thật sự không biết làm gì”

Đàn bà khôn ngoan hãy biết tâng bốc chồng - Ảnh minh họa: Internet

Câu này khẳng định được vai trò của người chồng trong gia đình. Khi nghe được lời nói ngọt ngào này từ vợ, đàn ông sẽ cảm thấy được xoa dịu và tôn trọng. Họ biết rõ được vị trí của bản thân trong lòng vợ là như thế nào.

“Anh là người chồng độc nhất vô nhị”

Muốn vợ chồng hạnh phúc, phụ nữ phải khôn khéo vun vén. Đừng suốt ngày chưng bộ mặt lạnh lùng rồi ăn nói thô lỗ với chồng. Đôi khi lời khen sẽ giúp cuộc sống của bạn dễ thở, hôn nhân càng thăng hoa hạnh phúc hơn. Khen ngợi chồng không phải chuyện xấu, vì vậy cứ khen khi có cơ hội.

“Chồng em thật đẹp trai”

Phụ nữ đừng so sánh chồng với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều cô vợ thường so sánh chồng với các ca sĩ, diễn viên. Điều này khiến đàn ông cảm thấy rất khó chịu. Thế nên phụ nữ hãy sống thực tế một chút. Nếu chồng bạn khá tròn trịa, hãy khen câu này rồi kèm theo một lời động viên giúp anh ấy giảm cân. Nói chung lời khen chẳng mất tiền mua, lựa lời mà khen để nhà cửa trong ấm ngoài êm.