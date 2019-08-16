Phụ nữ ngoan để người đời ngợi khen hay là hư để hạnh phúc?

Tâm sự gia đình 16/08/2019 14:54

Từ xưa đến nay người đời thường dùng sự hư hỏng và ngoan hiền để làm thước đo cho người phụ nữ. Vậy bạn sẽ chọn làm phụ nữ ngoan để được ca tụng hay là hư để hạnh phúc?

Phụ nữ ngoan chắc chắn sẽ được nhiều người yêu mến. Không những vậy, họ còn được phong tặng danh hiệu như người mẹ, người vợ của năm. Phụ nữ hư thì không được như vậy. Tuy nhiên, chắc chắn họ sống hạnh phúc hơn.

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Phụ nữ ngoan chưa chắc đã hạnh phúc nhưng phụ nữ hư sẽ vui hơn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đi bar, club, gục trên bàn nhậu, đi chơi với người khác giới… Người ta gọi đây là kiểu đàn bà hư hỏng. Còn đàn bà ngoan phải chiều chồng, thương con, làm hài lòng mọi người. Thế nhưng, không ít đàn bà ngoan mong được sống như đàn bà hư, chẳng qua họ không dám mà thôi.

Đàn bà ngoan được thiên hạ ca ngợi, nhưng chưa chắc đó là cuộc sống mà họ muốn. Ai cũng muốn hình tượng bản thân mình đẹp đẽ trong mắt người khác, nhưng liệu điều đó có khiến bạn hạnh phúc hay không?

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Phụ nữ đừng sống vì bất cứ ai, chỉ nên đối đãi tốt với bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi phụ nữ lấy chồng, ai cũng muốn trở thành người mẹ, người vợ được người đời ca tụng, ngợi khen. Ai cũng dốc hết lòng vì chồng con, gia đình chồng. Nhưng cuối cùng, họ đổi lại được gì? Không ít người chịu cảnh ghẻ lạnh, vô tâm từ chồng. 

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Phụ nữ hãy sống là chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Hà cớ gì phải hy sinh nhiều như thế? Cuộc đời đàn bà cứ làm những điều mình thích, hư khi muốn, không phải tốt hơn sao? Chọn đi trên con đường hào quang tỏa sáng, được người đời ca tụng để làm gì? Ánh sáng đó rồi cũng tắt. Còn chọn đi trên con đường ít người đi, chưa hẳn đã không tốt. Tuy không được người đời ca tụng nhưng đổi lại bạn có thể tự do làm những điều mình thích. 

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Phụ nữ hư một chút cũng chẳng hại ai - Ảnh minh họa: Internet

Có người hỏi tôi, rốt cuộc mục đích cuộc đời của người phụ nữ là gì? Không phải chỉ cần hạnh phúc là đủ sao? Đúng vậy, ai mà không muốn bản thân được hạnh phúc. Vậy bạn sẽ chọn hư để hạnh phúc hay ngoan để được người đời ca tụng?

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