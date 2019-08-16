Muốn đàn ông chung thủy, cách tốt nhất là không ‘đội’ họ lên đầu

Không có nguyên tắc nào để giữ chồng, cũng chẳng có cách nào để đàn ông chung thủy tuyệt đối, chỉ có một điều phụ nữ nhất định phải nhớ và làm được đó chính là…

Muốn đàn ông chung thủy, phụ nữ chẳng cần học hỏi tìm tòi cách giữ chồng, hãy cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Người muốn ở thì sẽ ở, người đã muốn đi thì không có cách nào ngăn cản nổi. Thế nên phụ nữ khôn ngoan hãy khắc cốt ghi tâm những điều này để không khổ. Muốn đàn ông chung thủy, chỉ cần phụ nữ biết thương bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet Học cách tự thương lấy mình

Phụ nữ thường truyền tai nhau về cách giữ chồng. Nhưng trên thực tế, đàn ông một khi đã muốn đi thì hàng trăm con ngựa cũng không kéo lại nổi. Vì vậy muốn chồng chung thủy, việc trước tiên mà bạn phải làm được đó là yêu thương bản thân. Phụ nữ hạnh phúc là khi biết quan tâm bản thân - Ảnh minh họa: Internet Nếu đến việc này cũng không làm được thì đó là sự thất bại lớn nhất trong cuộc đời bạn. Việc giữ người khác rất khó, yêu thương bản thân thì dễ hơn. Vì vậy hãy làm việc dễ trước rồi hãy làm những điều khó khăn.

Học cách cư xử như bà hoàng Nếu phát hiện chồng ngoại tình, phụ nữ cũng đừng để sự giận dữ, đố kỵ làm mất lý trí. Hãy dửng dưng, cư xử bằng thái độ hòa nhã nhất. Hãy để người chồng phản bội thấy được sự quý phái, khí chất của bạn. Đừng đánh ghen, lôi kéo túm tóc nhau ở ngoài đường. Đã mang mệnh phượng hoàng thì phải sống sao cho xứng đáng nhất. Không ghen tuông quá đà Phụ nữ đừng ghen tuông quá mức mà đánh mất danh dự - Ảnh minh họa: Internet Việc đàn ông chung thủy hay không thuộc về tính cách. Bạn không thể can thiệp quá sâu vào bản chất của họ. Vì vậy tốt nhất đừng ghen tuông quá đà mà hạ thấp danh dự của bản thân. Bởi bạn càng ghen ra mặt, đàn ông càng có cơ hội đùa giỡn với tình cảm của bạn. Khi biết bạn ghen, anh ấy sẽ càng muốn làm những chuyện khiến bạn tổn thương. Không xem chồng là vàng mười Phụ nữ đừng xem chồng là kho báu quý giá - Ảnh minh họa: Internet Có nhiều phụ nữ mù quáng xem chồng mình là báu vật quý hiếm, luôn tìm cách giữ bằng mọi giá. Từ nay đừng vậy nữa, cứ xem anh ấy là một người bình thường, đừng quá đề cao giá trị của chồng. Bởi khi biết vợ quá coi trọng mình, anh ấy sẽ ảo tưởng về bản thân. Tuy nhiên đừng hạ thấp danh dự của anh ấy.

Sự tử tế của đàn ông tạo nên một người phụ nữ có đầy đủ những điều này Đàn ông tử tế sẽ giúp phụ nữ có được những điều này, cả đời hạnh phúc, nụ cười luôn thường trực trên môi và lúc nào cũng hết lòng vì chồng con.

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