Làm bất cứ việc gì cũng phải có ngày nghỉ, vì vậy phụ nữ khôn ngoan hãy “nghỉ yêu” chồng một bữa để dành thời gian yêu bản thân nhiều hơn.

Phụ nữ khôn ngoan không dành hết tất cả cho một người đàn ông. Bởi thanh xuân ngắn ngủi như vậy, cớ gì phải hoang phí vì một người? Phụ nữ khôn ngoan hãy yêu bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet Người ta thường nói nghề làm vợ là nghề khó nhằn nhất trên đời. Quanh năm suốt tháng quần quật chẳng ngơi tay, chẳng có ngày nghỉ phép. Công việc khác còn có thể nghỉ, nhưng làm mẹ, làm vợ có nghỉ ngày nào đâu. Thế nên từ nay thỉnh thoảng hãy tạm gác công việc trăm đắng ngàn cay đó qua một bên đi. Nghỉ yêu chồng một bữa để dành thời gian đó mà yêu bản thân mình.

Phụ nữ ạ, tháng năm qua vất vả nhiều rồi, bây giờ hãy nghĩ cho bản thân một chút. Làm việc ròng rã bao nhiêu năm nay, hãy dành chút thời gian để cân bằng lại cuộc sống của mình. Vì vậy hãy tự cho mình một ngày phép. Phụ nữ muốn hạnh phúc hãy sống vì bản thân - Ảnh minh họa: Internet Vào ngày đó hãy làm điều mình thích, tâm sự, cà phê cùng bạn bè. Tránh xa việc bếp núc, không chăm chồng, chăm con để có một ngày thoải mái, hạnh phúc hơn. Lâu lâu cũng phải tự nuông chiều bản thân, đừng giam cầm mình trong cuộc hôn nhân tẻ nhạt.

Làm vợ, làm mẹ vốn không hề đơn giản. Làm nghề khác được trả tiền, còn nghề làm vợ chẳng những không được trả công mà còn buồn phiền không yên. Cuộc đời phụ nữ đừng vì người khác mà hoang phí - Ảnh minh họa: Internet Nhiều ông chồng thường bảo nhau rằng phụ nữ lấy chồng, ban đầu dịu dàng là thế, vậy mà khi trở thành mẹ và vợ thì lại biến thành sư tử. Họ không hiểu rằng, vợ làm việc không có thời gian nghỉ ngơi thì dịu dàng sao nổi? Con người không giống như cỗ máy có thể làm việc không ngừng nghỉ. Vì vậy phụ nữ ơi, hãy tạm ngừng để “bảo trì” bản thân mình. Hãy chăm sóc bản thân nhiều hơn để xinh đẹp và cười tươi mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet Đồng thời, bạn cũng cần thời gian nghỉ để nhìn lại bản thân. Hy sinh vì chồng con như vậy có tốt không? Bỏ rơi bản thân mình suốt thời gian qua có đúng hay không? Chỉ cần “nghỉ yêu” chồng một ngày, yêu bản thân mình nhiều hơn, bạn sẽ trở thành người đàn bà xinh đẹp và hạnh phúc nhất trên đời.

Đàn bà 50 nhắn nhủ: Phụ nữ lấy chồng đừng vội sinh con nếu còn trẻ, chơi vài năm cũng chẳng muộn Phụ nữ lấy chồng cứ tận hưởng cuộc sống vợ chồng son cho thỏa thích đi, muốn đi đâu thì đi, ăn gì thì ăn rồi bầu bì, sinh đẻ sau cũng chưa muộn.

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