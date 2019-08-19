4 thời điểm phụ nữ nên im lặng để đàn ông vừa nể vừa yêu

Có câu mắt không thấy, tâm sẽ không phiền, miệng không nói lòng sẽ không vướng bận. Vì vậy phụ nữ thông minh hãy nhớ những thời điểm này tuyệt đối đừng mở miệng để không rước buồn phiền cho mình.

Điều mà họ sẽ làm đó là giữ im lặng. Bởi họ biết người nói xấu họ chẳng qua chỉ là đang ganh tỵ với cuộc sống của họ mà thôi. Thế nên họ chỉ chọn cách im lặng để sống tốt cuộc đời của mình. Những lời nói không lọt tai thì tốt nhất là nhắm mắt, bịt tai. Đường của mình, mình cứ đi, miệng lưỡi của thiên hạ biết đâu mà dò xét.

Phụ nữ kiêu hãnh và có khí chất sẽ không vì những lời nói xấu mà đánh mất thần thái của mình. Họ sẽ không buồn bã vì người khác nói xấu mình. Không lồng lộn tức giận hỏi cho bằng được tại sao người ta lại nói xấu họ.

Tổn thương quá sâu sắc

Dù có tổn thương và đau đớn đến mấy, bạn cũng đừng nói cho người khác biết. Bởi có những người không thật tâm san sẻ cùng bạn. Thậm chí có người sẽ hả hê trước những nỗi đau mà bạn đang gánh chịu. Thế nên phụ nữ nhất định phải mạnh mẽ. Dù trong lòng đau đớn như bị ngàn dao đâm nhưng vẻ mặt nhất định phải bình lặng như mặt hồ.

Phụ nữ một khi đã tổn thương thì đừng nói ra để người khác thương hại - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời này có bao nhiêu người sẽ hiểu và thông cảm cho bạn? Chỉ có bản thân mới giúp bạn vượt qua nỗi đau này. Thế nên phụ nữ tổn thương nhiều đến mấy cũng hãy tự mình chữa lành.

Trước những lời giễu cợt quá đáng

Phụ nữ hãy im lặng trước những lời giễu cợt - Ảnh minh họa: Internet

Đứng trước những lời giễu cợt, đừng cười cũng đừng phản bác quá gay gắt mà hãy im lặng. Bởi đàn bà khôn ngoan phải cho người khác thấy được khí chất của mình. Bạn phải cho đối phương biết bản thân không hề thích những câu đùa giỡn đó. Đừng để họ có cơ hội đùa giỡn với bạn nhiều lần như vậy. Nếu đang trong tình huống đó, cứ im lặng rồi rời đi, đừng ngồi yên chịu đựng những con người vô duyên.

Trước những lời ngọt ngào sáo rỗng

Phụ nữ đừng tin vào những lời ngọt ngào sáo rỗng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đàn ông nói những lời ngọt ngào trước mặt bạn, tốt nhất chỉ nên im lặng và cười. Đừng nhảy cẫng lên vui mừng, đừng thể hiện sự hạnh phúc quá mức. Bởi nếu làm vậy, đàn ông sẽ cảm thấy bạn dễ tin người. Đồng thời bạn cũng tự hạ thấp danh dự của bản thân mình. Người phụ nữ bản lĩnh là người biết cách im lặng, dù vui hay buồn cũng không thể hiện quá nhiều.