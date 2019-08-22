Đàn ông không thể cấm phụ nữ có nhiều mối quan hệ bên ngoài nhưng chuyện gì cũng phải có chừng mực, đừng vượt quá giới hạn. Dù không nói ra nhưng đàn ông rất ghét những mối quan hệ này của vợ, thế nên vợ khôn ngoan hãy khéo cư xử.

Điều này khiến đàn ông cảm thấy không thoải mái. Bởi họ đặc biệt không thích vợ nhắc đến người đàn ông khác trước mặt mình. Thế nên những cô vợ khéo léo hãy biết giữ khoảng cách, đừng để chồng cảm thấy khó chịu.

Tuy không nói ra nhưng đàn ông tuyệt đối không thích mối quan hệ này của vợ. Có nhiều người phụ nữ vô tư kể cho chồng nghe về chuyện có anh bạn đồng nghiệp này dễ thương, anh kia tốt bụng. Thậm chí còn hết lời khen ngợi rằng anh ta luôn giúp đỡ mình.

Cậu bạn thân thanh mai trúc mã của vợ

Phụ nữ có người bạn khác giới là điều bình thường. Nhưng quá thân thiết sẽ khiến chồng bạn cảm thấy khó chịu. Đàn ông ai cũng vậy, khi thấy vợ thân mật với một người khác, họ sẽ ghen tuông. Tuy nhiên họ lại không thể hiện quá nhiều. Vì thế, vợ phải biết điều đó, đừng vô tư quàng vai bá cổ anh bạn thân của mình kẻo tình cảm vợ chồng rạn nứt.

Cô bạn thân nhất

Phụ nữ khôn ngoan nên biết vun vén gia đình và mối quan hệ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ lấy chồng cần phải duy trì liên lạc với bạn bè. Nhưng đừng vì cô bạn thân thiết của mình mà không dành thời gian cho chồng con. Hãy biết vun vén mối quan hệ cả hai bên được vẹn toàn nhất. Đừng chỉ biết có bạn mà không quan tâm chồng.

Hội bạn của mình

Có nhiều trường hợp phụ nữ lấy chồng rồi nhưng vẫn rất ham chơi. Họ không thể từ bỏ được hội bạn của mình nên thường xuyên tụ tập.

Đàn bà đừng vì bạn bè mà quên chồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, chồng bạn sẽ không thích điều này. Họ không thích kiểu người chỉ biết đến người ngoài mà bỏ bê việc nhà. Thế nên đàn bà khôn ngoan nên biết cư xử sao cho hợp lý nhất. Lâu lâu tụ tập bạn bè cà phê, trò chuyện là điều bình thường nhưng đừng trễ nãi việc nhà.

Những chàng diễn viên/ca sĩ mà vợ thần tượng

Đàn ông ghét phụ nữ so sánh mình với người khác - Ảnh minh họa: Internet

Đây là kẻ thù không đội trời chung với những người chồng. Tuy nhiên những cô vợ lại không biết điều đó. Họ thường xuyên so sánh chồng với diễn viên, ca sĩ. Điều này khiến đàn ông vô cùng chán ghét và nếu về lâu về dài tình cảm vợ chồng sẽ rạn nứt.