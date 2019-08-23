Cách đàn bà dại và đàn bà khôn đối diện với hội chứng chán chồng

Phụ nữ yêu 23/08/2019 14:48

Đàn bà dại khi chán chồng sẽ chọn người đàn ông khác để dựa vào. Còn đàn bà khôn khi chán chồng sẽ dựa vào tiền, làm đẹp, tạo niềm vui cho cuộc sống của mình.

Ngày nay nhiều chị em lâm vào tình cảnh chán chồng, ngán hôn nhân. Dường như đàn bà chán chồng là căn bệnh chung của thời đại này. Tuy nhiên, đàn bà dạiđàn bà khôn có cách xử lý khác nhau khi đối diện với hội chứng đó.

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Đàn bà dại khóc lóc khi chán chồng - Ảnh minh họa: Internet

1. Đàn bà dại khóc lóc, than thở khi hôn nhân lâm vào bế tắc. Những câu chuyện của họ đều là những tiếng thở dài vì quá chán chồng nhưng không thể buông bỏ.

Đàn bà khôn càng chán chồng càng phải sống cho thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Bởi đàn ông chưa bao giờ là động lực duy nhất để đàn bà sống trên cõi đời này.

2. Đàn bà dại vì chán chồng mà không ăn không uống, buồn bã ủ dột suốt ngày, chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống giam cầm này.

Đàn bà khôn không vì chán chồng mà bỏ rơi bản thân mình. Họ không để bất cứ việc gì cản trở mình làm đẹp, ăn uống và mua sắm theo sở thích.

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Đàn bà khôn dửng dưng như không dù có ngán hôn nhân đến đâu - Ảnh minh họa: Internet

3. Đàn bà dại buông bỏ mọi việc, không hâm nóng tình cảm, không làm bất cứ chuyện gì, chỉ than thở cho qua ngày.

Đàn bà khôn dốc hết sức để bảo vệ ngôi nhà của mình. Nếu hôn nhân nhàm chán thì cần phải làm gì đó để khơi lại sự hứng khởi như ban đầu của cả hai. Để giữ lửa hôn nhân, cả hai không thể buông bỏ, cũng chẳng thể mặc kệ nhau sống chết ra sao.

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Phụ nữ khôn kiếm tiền làm đẹp, không dựa dẫm đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

4. Đàn bà dại thầm oán trách ngày xưa mình lấy sai người, không nghe lời cha mẹ để rồi lỡ làng, sầu muộn như thế này.

Đàn bà khôn không oán trách quá khứ mà sẽ cố gắng vun đắp, cải thiện cho hiện tại và tương lai. Bản thân sai thì sửa, không hận, không trách ai, chỉ có bản thân mới cứu được mình trong chuyện này.

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Đàn bà dại nằng nặc đòi ly hôn - Ảnh minh họa: Internet

5. Đàn bà dại tìm người đàn ông khác để dựa vào, xem như cách sưởi ấm tâm hồn, để được yêu thương và bảo vệ.

Còn đàn bà khôn không dại tìm người đàn ông khác, chỉ nỗ lực kiếm tiền, mua sắm, làm đẹp và thoải mái tận hưởng cuộc sống. Bởi với họ, đàn ông không phải là niềm vui duy nhất trong cuộc sống.

6. Đàn bà dại đòi bỏ chồng về sống với cha mẹ ruột. Còn đàn bà khôn sẽ xem xét vấn đề, bản thân sai hay người chồng của mình. Sau đó họ sẽ có những kế hoạch cải thiện cuộc sống của cả hai. Còn nếu không thể cứu vãn được nữa thì họ mới chấp nhận buông tay.

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