Phật dạy: Đàn bà thông minh không được thốt ra những lời này

Phật dạy khẩu đức quyết định vận may, lời nói có thể dẫn đến cái kết có hậu hay không. Bởi vậy đàn bà thông minh dù giận đến đâu cũng đừng thốt ra những lời làm tổn thương người khác, làm tổn hại danh dự của bản thân.

Những lời nói dễ dãi, lẳng lơ đàn bà khôn ngoan đừng nói trước mặt người khác. Đừng dùng danh dự của bản thân để nhờ vả bất cứ ai. Bởi một khi nói ra, bạn phải trả cái giá rất đắt. Đồng thời phụ nữ cũng đừng nên hứa hẹn với ai. Những điều mình không làm được, đừng nói lời ngọt ngào để lấy lòng, dụ dỗ người ta phải tin mình.

Phụ nữ khôn ngoan không nói lời kiêu ngạo - Ảnh minh họa: Internet

Dù giận đến mấy cũng đừng nói những lời ngông cuồng, kiêu ngạo. Đừng vì muốn ra oai với người khác mà đánh mất đi phẩm chất của mình. Con người khiêm tốn sẽ nhận được kết quả tốt. Còn người ăn nói ngông cuồng, ngạo mạn thế nào cũng vướng phải những rắc rối.

Bí mật của người khác

Người khác đã tin tưởng tâm sự với bạn, đừng vì vui miệng mà kể cho một người khác nghe. Hãy là người trọng chữ tín, khi đã hứa rồi thì phải làm được. Bảo vệ bí mật của người khác cũng giống như bảo vệ danh dự của mình. Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ bán rẻ lương tâm chỉ vì sự nhiều chuyện của bản thân.

Châm biếm, nói lời đay nghiến

Phật dạy phụ nữ không được châm biếm người khác - Ảnh minh họa: Internet

Dù có giận, có oán đến mấy cũng đừng thốt ra những câu trù dập người khác. Hãy cứ thản nhiên đợi chờ quả báo đến với những người xấu. Bạn chẳng cần phải mở miệng nói những lời khó nghe. Bởi nói nhiều chỉ mệt mình mà người ta cũng chẳng để tâm.

Không nói lời bịa đặt

Phụ nữ thông minh không bịa đặt nói xấu người khác - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện gì có nói có, không thì nói không. Đừng nói không thành có hãm hại người khác. Cuộc đời này quả báo đến sớm lắm. Vì vậy đừng khẩu nghiệp, tâm tự động sẽ an yên. Sống trên đời đừng gieo tiếng ác cho người khác, phụ nữ khí chất đừng hạ thấp danh dự của bản thân.

Không nói cộc lốc

Ăn phải đủ bữa đủ chất, nói chuyện cũng vậy, phải tròn câu rõ chữ, xưng hô phù hợp. Đôi khi bạn nghĩ cách ăn nói của mình ổn nhưng đối phương sẽ khó chịu. Vì vậy hãy trau chuốt lời nói của mình để không làm buồn lòng bất cứ ai.