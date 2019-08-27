Phụ nữ quyến rũ và thu hút đàn ông nhất khi từ bỏ những điều này

Phụ nữ yêu 27/08/2019 10:26

Phụ nữ quyến rũ nhất không phải là khi trang điểm lộng lẫy hay mặc quần áo đắt tiền, mà là khi biết buông bỏ những điều này.

Dưới đây là những điều phụ nữ quyến rũ nên buông bỏ, một là cho bản thân cơ hội được hạnh phúc, hai là để trở thành đàn bà vạn người mê.

phu nu quyen ru 1
Phụ nữ quyến rũ nhất khi buông bỏ những điều này - Ảnh minh họa: Internet

Buông bỏ quá khứ

Ai cũng có quá khứ dù đau buồn hay vui vẻ. Có người không thể buông bỏ được, có người dũng cảm vượt qua để sống tốt hơn cho hiện tại và tương lai. Tuy nhiên người mạnh mẽ vượt qua luôn có sức hút vô cùng mãnh liệt. Ở họ luôn toát ra vẻ đẹp của sự kiên cường. Họ không yếu đuối sống trong quá khứ mà luôn muốn nỗ lực hết mình ở tương lai.

phu nu quyen ru 2
Phụ nữ muốn hạnh phúc phải biết buông bỏ quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

Những kiểu phụ nữ như thế này luôn thu hút được đàn ông. Cánh mày râu vốn rất thích những người mang năng lượng tích cực. Họ thích được ở bên một người phụ nữ lúc nào cũng vui vẻ, cười nói. Người đã từng tổn thương vẫn có thể nở nụ cười vui vẻ là người đáng được trân trọng nhất.

Buông bỏ danh vọng, tiền tài             

Có một sự thật là đàn ông không thích những người phụ nữ sống bất chấp theo đuổi tiền tài và địa vị. Khi ở bên cạnh phụ nữ như vậy, đàn ông cảm thấy sợ hơn là yêu. Bởi đàn bà tham lam thường đòi hỏi rất nhiều điều. Hoặc khi trở thành mẹ và vợ, họ khó buông bỏ hào quang để chăm lo chu toàn cho gia đình.

phu nu quyen ru 3
Phụ nữ khôn ngoan không bị đồng tiền chi phối - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đam mê danh vọng thường có cá tính và khó khuất phục trước bất cứ ai. Thậm chí họ cũng chẳng muốn bị ràng buộc. Thế nên đàn ông sợ nhất là kiểu người mải mê chạy theo tiền bạc, danh vọng để rồi sa ngã. Họ chỉ thích kiểu người biết chăm lo cho gia đình nhiều hơn là người giữ chức vụ cao trong xã hội.

Buông bỏ sân si

Cuộc đời phụ nữ nên biết buông bỏ những sân si, hờn giận trong lòng. Người đàn bà khôn ngoan biết dửng dưng trước những lời chỉ trích, hoặc không xen vào chuyện thị phi. Họ biết cách tránh xa những thứ không tốt và luôn giữ tâm trong sạch.

phu nu quyen ru 4
Phụ nữ không nên sân si, xen vào chuyện người khác - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên người phụ nữ thu hút đàn ông nhất là người không nổi giận, không sân si, không ngồi lê đôi mách chuyện của thiên hạ. Do đó, phụ nữ khí chất nên tập cho bản thân tính cách này để đẹp hơn trong mắt người khác.

Đàn bà khôn ngoan sẵn sàng ‘dứt áo ra đi’ khi đàn ông mở miệng nói những câu này

Đàn bà khôn ngoan sẵn sàng ‘dứt áo ra đi’ khi đàn ông mở miệng nói những câu này

Đàn bà khôn ngoan không tự làm khổ mình, không cam chịu ở lại trong một cuộc hôn nhân đầy sự xem thường của người chồng tệ bạc.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ thu hút đàn bà khôn ngoan phụ nữ khí chất

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 57 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 5 giờ 27 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 6 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này